Η ELPEN συνδιοργανωτής διεθνούς συνεδρίου

H Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ELPEN ήταν ο βασικός χορηγός και συνδιοργανωτής του διεθνούς συνεδρίου “SimInhale International Conference on Current Challenges and Future Opportunities for Inhalation Therapies. A cross-disciplinary perspective.” που πραγματοποιήθηκε με θέμα την τεχνολογία των εισπνεόμενων φαρμάκων στην Αθήνα.

Της Αιμιλίας Σταθάκου

Ένα πεδίο αλληλεπίδρασης διεθνών επιστημονικών φορέων αποτέλεσε το SimInhale Conference, προσφέροντας τη δυνατότητα παρουσίασης των πιο σημαντικών επιστημονικών ευρημάτων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο πεδίο των εισπνεόμενων φαρμάκων.

Η διεξαγωγή της κορυφαίας αυτής επιστημονικής διοργάνωσης έγινε στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού προγράμματος SimInhale COST ACTION MP1404 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και στοχεύει στη διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που συντελούνται στον συγκεκριμένο τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ερευνητές διεθνούς αναγνώρισης από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Stanford Univ. USA, τo Univ. of Sydney AUS, το Univ. Paris-Sud, FR και το Institute of Mechanics and Fluid Dynamics, DE, είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν τις κρίσιμες προκλήσεις που αναδύονται στον τομέα των θεραπειών μέσω τη χορήγησης φαρμάκων από το αναπνευστικό.

Με δεδομένο το γεγονός, ότι η ανάπτυξη εισπνεόμενων φαρμάκων προϋποθέτει διεπιστημονική προσέγγιση, οι συμμετέχοντες στο SimInhale Conference (European Cooperation in Science & Technology) προερχόταν από διάφορες επιστημονικές ειδικότητες.

Συνεπώς, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε διαλέξεις από εμπειρογνώμονες με επαγγελματικά πεδία σχετικά με τη μηχανική, τη φυσιολογία, την τοξικολογία και την κανονιστική φύση της εισπνοής των φαρμάκων.