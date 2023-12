Η προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου δείπνου μολύνει τον αέρα του σπιτιού σας – Πώς θα προστατευθείτε

Μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, διαπίστωσε ότι η ρύπανση των εσωτερικών χώρων στα σπίτια των ανθρώπων είναι υψηλότερη την ημέρα των Χριστουγέννων από οποιαδήποτε άλλη μέρα και μια κύρια αιτία είναι πιθανό να είναι η προετοιμασία του πλούσιου εορταστικού γεύματος.