Quantcast
Η μελατονίνη συνδέεται με 90% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας - Real.gr
real player

Η μελατονίνη συνδέεται με 90% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

09:15, 05/11/2025
Η μελατονίνη συνδέεται με 90% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

ΠΗΓΗ: 123rf.com

Νέα έρευνα δείχνει ότι το δημοφιλές φυσικό συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καρδιά.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved