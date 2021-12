Ημερίδα «Υγεία πάνω απ’ όλα - 2021»: Η συμβολή των ιδιωτών παρόχων Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ο ρόλος τους την επόμενη μέρα

Η συμβολή των ιδιωτών παρόχων Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ο ρόλος τους την επόμενη μέρα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του δεύτερου πάνελ της Ημερίδας «Υγεία πάνω απ’ όλα – 2021» που πραγματοποιείται από τη Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.