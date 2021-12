Ημερίδα «Υγεία πάνω απ' όλα - 2021» - Πλεύρης: Δεν υπάρχει καμία σκέψη για lockdown και η κοινωνία θα λειτουργήσει κανονικά

Εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα στον τομέα της υγείας και της αντιμετώπισης της πανδημίας παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης στον εκδότη και Διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο της ημερίδας που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.