Ινστιτούτο Παστέρ: Ο ιός της γρίπης των πτηνών θα μπορούσε να προκαλέσει πανδημία χειρότερη της COVID εφόσον μεταλλαχθεί - Real.gr

Η γρίπη των πτηνών έχει οδηγήσει στον σφαγιασμό εκατοντάδων εκατομμυρίων πτηνών τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό των τροφίμων και προκαλώντας αύξηση των τιμών, αν και οι μολύνσεις ανθρώπων παραμένουν σπάνιες.

Ο ιός της γρίπης των πτηνών που εξαπλώνεται μεταξύ των άγριων πτηνών, των πουλερικών και των θηλαστικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πανδημία χειρότερη της COVID-19 εάν μεταλλαχθεί ώστε να μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του κέντρου αναπνευστικών λοιμώξεων του Ινστιτούτου Pasteur.

“Αυτό που φοβόμαστε είναι μήπως ο ιός προσαρμόζεται στα θηλαστικά και ιδιαίτερα στους ανθρώπους, και έτσι καθίσταται ικανός για τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, και μήπως ο ιός θα είναι ένας πανδημικός ιός”, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς η Μαρί-Αν Ραμέ Βελτί, ιατρική διευθύντρια του κέντρου αναπνευστικών λοιμώξεων του Ινστιτούτου Παστέρ.

Το Ινστιτούτο Παστέρ ήταν από τα πρώτα ευρωπαϊκά εργαστήρια που ανέπτυξε και μοιράστηκε τεστ ανίχνευσης της COVID-19, καθιστώντας τα πρωτόκολλα διαθέσιμα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και σε εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.

Οι άνθρωποι έχουν αντισώματα απέναντι στην κοινή εποχιακή γρίπη H1 και Η3, αλλά όχι και στη γρίπη των πτηνών H5 που προσβάλλει πτηνά και θηλαστικά, όπως δεν είχαν και απέναντι στην COVID-19, είπε.

Και, αντίθετα απ΄ό,τι συμβαίνει με την COVID-19, η οποία επηρεάζει κυρίως ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, οι ιοί της γρίπης μπορούν επίσης να σκοτώσουν υγιή άτομα, μεταξύ των οποίων παιδιά, δήλωσε η Ραμέ-Βελτί.

“Μια πανδημία γρίπης των πτηνών θα ήταν πιθανόν αρκετά σοβαρή, ενδεχομένως ακόμη πιο σοβαρή από την πανδημία που βιώσαμε”, είπε από το εργαστήριό της στο Παρίσι.

Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που μολύνθηκαν από ιούς H5 της γρίπης των πτηνών στο παρελθόν, περιλαμβανομένου του H5N1 που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή μεταξύ των πουλερικών και των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στις ΗΠΑ, όμως αυτοί ήταν συνήθως σε στενή επαφή με μολυσμένα ζώα. Μια πρώτη στα χρονικά περίπτωση ανθρώπου που προσβλήθηκε από τον H5N5 καταγράφηκε στην αμερικανική πολιτεία Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα. Ο άνδρας, που είχε υποκείμενα νοσήματα, πέθανε την περασμένη εβδομάδα.

Στην πιο πρόσφατη έκθεσή του για τη γρίπη των πτηνών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι έχουν υπάρξει σχεδόν 1.000 εστίες σε ανθρώπους μεταξύ 2003 και 2025 — κυρίως στην Αίγυπτο, στην Ινδονησία και στο Βιετνάμ, το 48% από τους οποίους πέθανε.

Ωστόσο, ο κίνδυνος να αναπτυχθεί μια ανθρώπινη πανδημία παραμένει χαμηλός, δήλωσε στο Ρόιτερς ο Γκρεγκόριο Τόρες, επικεφαλής του Τμήματος Επιστήμης του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.

“Πρέπει να προετοιμαστούμε για να ανταποκριθούμε αρκετά έγκαιρα. Όμως προς το παρόν μπορείτε να περπατήσετε άνετα στο δάσος, να φάτε κοτόπουλο και αυγά και να απολαύσετε τη ζωή. Ο κίνδυνος πανδημίας είναι μια πιθανότητα. Αλλά ως ενδεχόμενο, είναι ακόμη πολύ χαμηλό”, είπε.

Η Ραμέ-Βελτί είπε ακόμη ότι στην περίπτωση που η γρίπη των πτηνών θα μπορούσε να μεταλλαχθεί ώστε να μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, ο κόσμος σήμερα είναι καλύτερα προετοιμασμένος απ΄ό,τι ήταν πριν από την πανδημία της COVID-19.

“Το θετικό σημείο με τη γρίπη, σε σύγκριση με την COVID, είναι ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα. ‘Έχουμε έτοιμα υποψήφια εμβόλια και ξέρουμε πώς να παρασκευάσουμε γρήγορα ένα εμβόλιο”, είπε.

“Έχουμε επίσης αποθέματα συγκεκριμένων αντιικών που, κατ΄αρχήν, θα είναι αποτελεσματικά απέναντι σε αυτόν τον ιό της γρίπης των πτηνών”, πρόσθεσε.