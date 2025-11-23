Ιταλία: Πρωτοποριακή μεταμόσχευση με Ελληνίδα δότρια - Η καρδιά δεν σταμάτησε να χτυπά από την Αθήνα έως το Τορίνο - Real.gr

Quantcast
Ιταλία: Πρωτοποριακή μεταμόσχευση με Ελληνίδα δότρια – Η καρδιά δεν σταμάτησε να χτυπά από την Αθήνα έως το Τορίνο

20:04, 23/11/2025
Πρωτοποριακή μεταμόσχευση, χάρη σε Ελληνίδα δότρια, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο μεταμοσχεύσεων καρδιάς και ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette του Τορίνο.

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο, η καρδιά του δότη συνέχισε να χτυπά -χάρη σε ειδική μηχανική υποστήριξη- τόσο κατά την μεταφορά, όσο και κατά την διάρκεια της επέμβασης. Συνολικά, δηλαδή, για πάνω από οκτώ ώρες, χωρίς να προκύψει ισχαιμία. Το μόσχευμα προήλθε από ασθενή που βρισκόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας και μπόρεσε να μεταφερθεί στο Τορίνο, δηλαδή σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων. Τέσσερις Ιταλοί γιατροί έφτασαν στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος, παρέλαβαν το μόσχευμα και το μετέφεραν στο Τορίνο. Χάρη σε ειδικό μηχάνημα (το οποίο δωρήθηκε χάρη σε πρωτοβουλία εφημερίδας) το όργανο συνέχισε να αιματώνεται καθ΄όλη την διάρκεια της πτήσης. Στο Τορίνο, οδηγήθηκε στο χειρουργείο του Le Molinette, εξηνταπεντάχρονος ασθενής με σοβαρής μορφής καρδιομυοπάθεια που είχε προκληθεί από έμφραγμα, ο οποίος βρισκόταν σε αναμονή μοσχεύματος εδώ και ένα χρόνο. Εν αντιθέσει με την συνηθισμένη τεχνική, το όργανο προς μεταμόσχευση δεν σταμάτησε να χτυπά, αλλά συνδέθηκε με το σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας που κρατούσε στην ζωή τον ασθενή.

Ο εξηναπεντάχρονος αρχικά μεταφέρθηκε στην εντατική μονάδα θεραπείας και τώρα βρίσκεται σε ιατρικό θάλαμο, με τους γιατρούς να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την μετεγχειρητική του πορεία. Όπως υπογραμμίζει το νοσοκομείο του Τορίνο, με την νέα αυτή τεχνική το όργανο προς μεταμόσχευση διατηρείται σε άριστη κατάσταση και δημιουργούνται νέες ευκαιρίες -οι οποίες πρώτα έμοιαζαν αδιανόητες- για τις σύγχρονες μεταμοσχεύσεις.

