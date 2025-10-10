Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε καίρια ερωτήματα - Real.gr

Η Προϊούσα Οικογενής Ενδοηπατική Χολόσταση (PFIC) είναι μια σπάνια, κληρονομική πάθηση του ήπατος που εμφανίζεται συνήθως σε βρέφη και μικρά παιδιά, αλλά και σε ενήλικες, επηρεάζοντας σοβαρά την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την PFIC, στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας & Διατροφής, που έλαβε χώρα στις 3–5 Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, η κ. Αίγλη Ζέλλου (Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Γαστρεντερολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού») και ο κ. Τάσος Γραμματικόπουλος (Consultant in Paediatric Hepatology, King’s College Hospital NHS Trust, Λονδίνο) απαντούν σε καίρια ερωτήματα για την PFIC, όπως:

Πώς εκδηλώνεται η νόσος και γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη;

Ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις;

Με ποιες προκλήσεις έρχονται αντιμέτωπες οι οικογένειες των ασθενών;

Η καμπάνια στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο της ιατρικής κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινού, με τους ειδικούς να φωτίζουν τις βασικές πτυχές της νόσου, από τη διάγνωση και τη θεραπεία έως τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των οικογενειών, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης, της πρόσβασης σε εξειδικευμένη φροντίδα και της συνεργασίας μεταξύ ιατρών, ασθενών και φορέων υγείας, για τη σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη των οικογενειών που ζουν με τη νόσο.

Η καμπάνια ενημέρωσης για την PFIC υλοποιείται από την Integris Pharma.