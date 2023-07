Μειώνει την κόπωση, αυξάνει τις επιδόσεις, ενισχύει την ταχύτητα. Η καφεΐνη είναι μυστικό για τρέξιμο διαρκείας!

Λίγη δόση καφεΐνης πριν πάτε για τρέξιμο μπορεί να βελτιώσει τους χρόνους και τις επιδόσεις σας, όπως αναφέρει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Science and Medicine in Sport.