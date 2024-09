Καρδιά: Ποια εξέταση αίματος προβλέπει τον κίνδυνο για τις γυναίκες έως και 30 χρόνια πριν

Η πρόβλεψη του μελλοντικού κινδύνου μιας γυναίκας για σοβαρά προβλήματα με την καρδιά, όπως στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό, θα μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο η πραγματοποίηση μιας μόνο εξέτασης αίματος για τον έλεγχο τριών παραγόντων κινδύνου, υποστηρίζει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine.