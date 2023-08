Καρκίνος του ορθού: Προεγχειρητική θεραπεία με FOLFOX ή χημειοακτινοθεραπεία; Τι απαντούν οι ειδικοί του ΕΚΠΑ

Ο καρκίνος του ορθού μαζί με τον καρκίνο παχέος εντέρου αποτελούν τον 3ο σε συχνότητα καρκίνο. Μήπως η χημειοθεραπεία μόνο είναι εξίσου αποτελεσματική όπως η χημειοακτινοθεραπεία για την προεγχειρητική θεραπεία προχωρημένου καρκίνου του ορθού;

Η ακτινοβολία στην περιοχή της πυέλου μαζί με την ακτινοευαισθητοποιό χημειοθεραπεία με μια φλουοροπυριμιδίνη (χημειο-ακτινοθεραπεία) πριν από τη χειρουργική επέμβαση είναι η τυπική προσέγγιση για τον τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού. Δεν είναι γνωστό αν έχει την ίδια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα η νεο-επικουρική χημειοθεραπεία με φλουορουρακίλη, λευκοβορίνη και οξαλιπλατίνα (FOLFOX) αντί της χημειο-ακτινοθεραπείας.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής), Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Αιματολογίας Ογκολογίας, Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης των D. Schrag και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.

