Κώστας Αθανασάκης: Προς ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα

Ύστερα από μια υπερδεκαετή περίοδο, η οποία περιλαμβάνει μια από τις βαθύτερες οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της χώρας αλλά και μια από τις μεγαλύτερες υγειονομικές κρίσεις του τελευταίου αιώνα, η κοινωνική και οικονομική ζωή στην Ελλάδα έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές.

Γράφει ο Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σε αυτή τη συγκυρία, το σύστημα υγείας, μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατασκευές και υποδομές, δεν θα μπορούσε να μείνει αναλλοίωτο: η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή κατά την περίοδο των μνημονίων έθεσε στο επίκεντρό της, μεταξύ άλλων, και το δημόσιο σύστημα υγείας, επιτείνοντας τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων και αναστέλλοντας τις επενδύσεις για τον σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου (δομές, υποδομές, τεχνολογία υγείας κλπ) – σε αντίθεση με την κρατούσα Ευρωπαϊκή τάση. Εξερχόμενο από την κρίση αυτή, το σύστημα υγείας βρέθηκε αντιμέτωπο με την πανδημία, η οποία το έσπρωξε στα όρια των δυνατοτήτων του – ενδεχομένως και πέρα από αυτά. Και το ερώτημα που γεννάται, υπό το πρίσμα των παραπάνω, είναι: μπορεί το σύστημα υγείας της χώρας μας να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή του – αλλά και να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις για την υγεία του πληθυσμού;

Δίχως αμφιβολία, η κατάσταση αυτή (αλλά και το ερώτημα) δεν αποτελεί αποκλειστικό «προνόμιο» της Ελλάδας. Το σύνολο, σχεδόν, των χωρών διεθνώς, βιώσαν τους κραδασμούς της κρίσης των αρχών της δεκαετίας του 2010, άλλες εντονότερα και άλλες ενδεχομένως πιο ήπια, αλλά σχεδόν καμία δεν απέφυγε τις επιπτώσεις του κατακλυσμιαίου πανδημικού κύματος

Διεθνής συνεργασία

Η διαπίστωση αυτή και η συνεπαγόμενη ανάγκη να διερευνήσουμε αν τα συστήματα υγείας είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις των κοινωνικών, επιδημιολογικών, οικονομικών και δημογραφικών αλλαγών, οδήγησε στη δημιουργία της διεθνούς Συνεργασίας για την Βιωσιμότητα και την Ανθεκτικότητα των Συστημάτων Υγείας (Partnership for Health System Sustainability and Resilience - PHSSR). Η PHSSR ιδρύθηκε το 2020 από το London School of Economics, την AstraZeneca και το World Economic Forum, και σύντομα προσχώρησαν σε αυτή μια σειρά από διεθνούς εμβέλειας εταίροι όπως η Philips, η KPMG, το WHO Foundation και το Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου διαλόγου και εφαρμογής πολιτικών υγείας, σε συνέργεια και αλληλεπίδραση με τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς υγείας διεθνώς, με στόχο τη διαμόρφωση βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων υγείας, που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις τις οποίες τους επιφυλάσσει το μέλλον. Η βιωσιμότητα, δηλαδή η δυνατότητα του συστήματος να συνεχίζει να βελτιώνει την υγεία του πληθυσμού – τώρα και στο μέλλον, και η ανθεκτικότητα, δηλαδή η ικανότητα του συστήματος να απορροφά τις κοινωνικές και υγειονομικές κρίσεις και να ελαχιστοποιεί το αποτύπωμά τους στην υγεία του πληθυσμού, είναι οι δύο βασικές έννοιες που διέπουν την PHSSR και τα βασικά της επιστημονικά “προϊόντα”, τα οποία είναι οι ανά χώρα αναφορές (country reports). Οι ανά χώρα αναφορές έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν το εκάστοτε σύστημα υγείας, με βάση ένα συγκεκριμένο πρότυπο που έχει αναπτυχθεί κεντρικά από το LSE και το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δεδομένα, δράσεις, δομές και δραστηριότητες στο επίπεδο του συστήματος, που σχετίζονται με τις διαστάσεις της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας.

Η χώρα μας

Μεταξύ των χωρών, που συμμετέχουν στη Συνεργασία βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία αποτελεί μια από τις πρώτες χώρες που ολοκλήρωσε την τοπική τους αναφορά κατά την παρούσα (δεύτερη) φάση της PHSSR. Η Ελληνική αναφορά, η οποία γίνεται βεβαίως σε συνεργασία με το London School of Economics και υποστηρίζεται από την AstraZeneca και την Philips Greece, χρησιμοποιεί το πρότυπο της PHSSR και αναλύει την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος υγείας, υπό την οπτική της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, σε επτά τομείς δραστηριότητας: την Διακυβέρνηση, την Χρηματοδότηση, το Ανθρώπινο Δυναμικό, τα Φάρμακα και τις Τεχνολογίες Υγείας, την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας, την Υγεία του Πληθυσμού και την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της μελέτης, η ερευνητική ομάδα (Κώστας Αθανασάκης, Ελευθερία Καραμπλή, Γιάννης Αγοραστός, Ηλίας Κυριόπουλος) ανέλυσε δημοσιευμένες αποφάσεις, μελέτες, άρθρα, ομιλίες και λοιπό υλικό, προκειμένου να σχηματίσει και να καταγράψει, καταρχάς, μια συνολική εικόνα του συστήματος υγείας, υπό την οπτική της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας.

Οι αδυναμίες του συστήματος υγείας

Η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στο σύστημα υγείας καταδεικνύει μια σειρά από αδυναμίες ή απειλές στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του συστήματος, όπως η διάσπαση των αρμοδιοτήτων, ο νοσοκομειοκεντρικός χαρακτήρας της παροχής των υπηρεσιών και η υστέρηση στη χρηματοδότηση - αλλά και μια σειρά από ευκαιρίες, όπως η ανάδειξη της (δημόσιας) υγείας ως προτεραιότητα του δημόσιου διαλόγου, οι ευκαιρίες επένδυσης στην υγεία και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Βασικό εύρημα της μελέτης όμως, αποτελεί το γεγονός ότι επί δεκαετίες η πολιτική υγείας στην Ελλάδα είναι, στην πραγματικότητα, μια πολιτική που εκπορεύεται από την πλευρά της προσφοράς των υπηρεσιών υγείας? το σύστημα υγείας του μέλλοντος, όμως, οφείλει να ανταποκρίνεται και να σχεδιάζεται με βάση τη ζήτηση και τις (μελλοντικές) ανάγκες υγείας των πολιτών. Η αλλαγή στην οπτική της πολιτικής υγείας, υπό αυτή τη σκόπευση, είναι απαραίτητη.

Η μελέτη, όμως, δεν παραμένει στην περιγραφική προσέγγιση, αλλά επιχειρεί ενεργά να διατυπώσει μια σειρά προτάσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας του Ελληνικού συστήματος υγείας. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία αποτελείται από είκοσι διακεκριμένα στελέχη και επιστήμονες του χώρου της υγείας, με μακρά εμπειρία και διαδρομή στα τεκταινόμενα του συστήματος υγείας στη χώρα. Οι ειδικοί κλήθηκαν μέσω μιας διαδικασίας ομοφωνίας να επιλέξουν ανάμεσα σε μια εκτενή σειρά από προτάσεις πολιτικής, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να είναι αποτελεσματικές ως προς τη διασφάλιση της μελλοντικής πορείας του συστήματος αλλά και εφικτές υπό τις παρούσες συνθήκες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν στο κοινό τις επόμενες ημέρες, τόσο στον διαδικτυακό τόπο της PHSSR (www.phssr.org) όσο και σε διεθνή και εθνικά fora, όπως το προσεχές Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. Στόχος, όμως, και της Ελληνικής μελέτης αλλά και, γενικότερα, της Συμμαχίας είναι τα αποτελέσματα των αναφορών να μην αποτελούν απλώς άλλη μια προσθήκη στην επιστημονική βιβλιογραφία, αλλά μια «ζωντανή» πλατφόρμα διαλόγου, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία του συστήματος υγείας του μέλλοντος.