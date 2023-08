Λίπος στην κοιλιά: Οι 2 καλύτερες τροφές για να το κάψετε

Ο Jesse Feder, διαιτολόγος, διατροφολόγος και personal trainer στο My Crohns and Colitis Team, ο Heather Hanks, διατροφολόγος στο Medical Solutions Barcelona και η Trista Best, διαιτολόγος στο Balance One Supplements εξηγούν ποιες είναι οι τροφές που μπορείτε να τρώτε καθημερινά για να μειώσετε το λίπος, και ειδικά το λίπος στην κοιλιά.