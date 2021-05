Μείωση της βλάβης από το κάπνισμα: Ειδικοί αναλογίζονται εναλλακτικές και προβλήματα

Το 2021, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) θα φιλοξενήσει τη Διάσκεψη των Μερών (COP9) για το Πλαίσιο Σύμβασης σχετικά με τον Έλεγχο του Καπνού (Conference of the Parties [COP9] for the Framework Convention on Tobacco Control), και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει με το νέο Σχέδιό της για την Καταπολέμηση του Καρκίνου στην Ευρώπη ενόσω θα συνεχίζουν τη σύνταξη της επόμενης Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού.