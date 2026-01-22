Quantcast
Μελέτη: Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας - Real.gr
real player

Μελέτη: Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας

13:45, 22/01/2026
Μελέτη: Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας

Η σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D σχετίζεται με υψηλότερο ποσοστό νοσηλείας για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως η βρογχίτιδα και η πνευμονία, σύμφωνα με μελέτη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Surrey που δημοσιεύθηκε στο «The American Journal of Clinical Nutrition».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 36.258 συμμετέχοντες από τη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D, μιας βιταμίνης με ζωτική σημασία για τη σωματική μας ευεξία, και του ποσοστού νοσηλείας λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος. Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού (πνευμονία και βρογχίτιδα) κατατάσσονται μεταξύ των 20 κορυφαίων αιτιών θνησιμότητας παγκοσμίως για τα άτομα ηλικίας 50-74 ετών και στις δέκα κορυφαίες για όσους είναι 75 ετών και άνω.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν σοβαρή ανεπάρκεια (κάτω των 15 nnmol/L) είχαν 33% περισσότερες πιθανότητες νοσηλείας για λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος σε σχέση με όσους είχαν επαρκή επίπεδα βιταμίνης D (τουλάχιστον 75 nmol/L). Εντόπισαν επίσης ότι για κάθε αύξηση της βιταμίνης D κατά 10 nmol/L το ποσοστό νοσηλείας για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος μειώθηκε κατά 4%.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν τη σημασία της κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε βιταμίνη D και λήψης συμπληρωμάτων για τη μείωση του κινδύνου νοσηλείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Δουδωνής στον Realfm 97,8: Πρέπει να τηρείται η μυστικότητα στα όργανα – Η λογική των διαρροών είναι μια προσωπική λογική

Δουδωνής στον Realfm 97,8: Πρέπει να τηρείται η μυστικότητα στα όργανα – Η λογική των διαρροών είναι μια προσωπική λογική

14:45 22/01
Στουρνάρας: Έτος καμπής για την ελληνική οικονομία το 2026 - Απαιτείται πολιτική σταθερότητα

Στουρνάρας: Έτος καμπής για την ελληνική οικονομία το 2026 - Απαιτείται πολιτική σταθερότητα

14:30 22/01
Πρίγκιπας Harry: Αναφέρει τον William και την Kate Middleton στο δικαστήριο

Πρίγκιπας Harry: Αναφέρει τον William και την Kate Middleton στο δικαστήριο

14:15 22/01
Ουκρανία: Περίπου 3.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση έπειτα από ρωσική αεροπορική επίθεση

Ουκρανία: Περίπου 3.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση έπειτα από ρωσική αεροπορική επίθεση

14:00 22/01
Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρταχένα – Αναφορές για τραυματίες

Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρταχένα – Αναφορές για τραυματίες

13:59 22/01
Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Η Ελλάδα βάζει πάνω από όλα το Διεθνές Δίκαιο και την ειρήνη – Δεν πιστεύω στις κυβερνήσεις συνεργασίας

Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Η Ελλάδα βάζει πάνω από όλα το Διεθνές Δίκαιο και την ειρήνη – Δεν πιστεύω στις κυβερνήσεις συνεργασίας

13:55 22/01
Μελέτη: Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας

Μελέτη: Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας

13:45 22/01
Ο Πρόεδρος της Βουλής καταδικάζει την απαράδεκτη αναφορά του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη στη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια

Ο Πρόεδρος της Βουλής καταδικάζει την απαράδεκτη αναφορά του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη στη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια

13:40 22/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved