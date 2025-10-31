Μελέτη: Η νόσηση με Covid-19 στην εγκυμοσύνη συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά - Real.gr

Αυξημένο κίνδυνο αναπτυξιακών διαταραχών μέχρι την ηλικία των τριών ετών, όπως καθυστέρηση στην ομιλία, αυτισμό και κινητικές διαταραχές, αντιμετωπίζουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες νόσησαν με Covid-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αυτό διαπιστώνει μελέτη ερευνητών του αμερικανικού υγειονομικού συστήματος «Mass General Brigham», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Obstetrics & Gynecology».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 18.124 γεννήσεις στο «Mass General Brigham» κατά την περίοδο μεγάλης έξαρσης του Covid-19, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάιο του 2021, καθώς και τυχόν νευροαναπτυξιακές διαταραχές έως και 36 μήνες μετά τη γέννηση.

Όπως διαπίστωσαν, η λοίμωξη SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συσχετίστηκε με 29% υψηλότερες πιθανότητες νευροαναπτυξιακής διαταραχής στα παιδιά. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν τα αγόρια, καθώς και τα παιδιά οι μητέρες των οποίων μολύνθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

«Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η Covid-19, όπως και πολλές άλλες λοιμώξεις, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να ενέχει κινδύνους όχι μόνο για τη μητέρα, αλλά και για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου. Επιπλέον, υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης της λοίμωξης Covid-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου του εμβολίου κατά της Covid-19, έχει πληγεί», σημειώνει, σε σχετική ανακοίνωση, η επικεφαλής συγγραφέας, Άντρεα Έντλοου, ειδική στην Περιγεννητική Ιατρική στο Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας του «Mass General Brigham».

Πάντως, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, ο καθηγητής Ψυχιατρικής, Ρόι Πέρλις, συμπληρώνει ότι «ο συνολικός κίνδυνος ανεπιθύμητων νευροαναπτυξιακών αποτελεσμάτων στα εκτεθειμένα παιδιά παραμένει πιθανώς χαμηλός».