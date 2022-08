Μελέτη: Ένα πολυχάπι μετά από έμφραγμα παρέχει καλύτερη καρδιαγγειακή προστασία για το μέλλον

Η πρωτοποριακή τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη μελέτη τελικής φάσης 3, με επικεφαλής τον δρα Βαλεντίν Φουστέρ, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Καρδιαγγειακών Ερευνών (CNIC) της Μαδρίτης και του Νοσοκομείου του Όρους Σινά της Νέας Υόρκης, παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (ESC Congress 2022) στη Βαρκελώνη, ενώ σχετική δημοσίευση έγινε και στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "The New England Journal of Medicine".