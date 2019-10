Μελέτη: Η θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης είναι συχνότερη στους άντρες απ' ότι στις γυναίκες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανάλυση αυτή, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση "CJASN" (Clinical Journal of the American Society of Nephrology), εξέτασε τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σε ό,τι αφορά τη συχνότητα με την οποία υποβάλλονταν σε θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης.