Μυελοβλάστωμα: Νέα μέθοδος εντοπίζει μεταλλάξεις σε όγκους εγκεφάλου στα παιδιά

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο της Ουψάλα ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο για να βρουν μεταλλάξεις σε όγκους εγκεφάλου σε παιδιά που προκαλεί το μυελοβλάστωμα. Έδειξαν επίσης ότι οι μεταλλάξεις αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα καρκινικά κύτταρα ανταποκρίνονται σε ένα αντικαρκινικό φάρμακο. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη διάγνωση και πιο εξατομικευμένη θεραπεία των παιδιών με όγκους στον εγκέφαλο. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.