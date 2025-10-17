Ο «βασιλιάς» των φρούτων που όλοι αγνοούν - Ρυθμίζει την πίεση, αποτοξινώνει και προστατεύει τον εγκέφαλο - Real.gr

Το αποκαλούν «βασιλιά των φρούτων», κι όμως ελάχιστοι το καταναλώνουν σήμερα, αγνοώντας τις τεράστιες ευεργετικές του ιδιότητες.

Περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση της μνήμης.

Οι ειδικοί προτείνουν να ενταχθεί ξανά στη διατροφή μας, καθώς χαρίζει ενέργεια, καθαρίζει τον οργανισμό και ενισχύει το ανοσοποιητικό. Μάθετε ποιο είναι αυτό το θαυματουργό φρούτο που δεν πρέπει να λείπει από το καθημερινό σας τραπέζι.

Το Μάνγκο είναι ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά που κάνει μόνο καλό στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα φρούτο που προέρχεται από τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής, ενώ δεν αποτελεί μόνο μέρος της διατροφής και της κουλτούρας συγκεκριμένων χωρών, αλλά και των θρύλων που το θέλουν να είναι θεραπευτικό και έρχονται από τα βάθη της ιστορίας. Μάλιστα, αναφέρουν ότι ο Βούδας εμφανίστηκε στη σκιά των δέντρων μιας φυτείας μάνγκο.

Πλέον το μάνγκο πλέον καλλιεργείται και στην Ελλάδα και στη συγκεκριμένη στην Κρήτη, ενώ είναι εύκολο να το βρείτε στα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μαναβικής.

Γιατί να ενταχθεί το μάνγκο στη διατροφή μας

Κάποιες ποικιλίες λένε ότι έχουν γεύση μέντας, λεμονιού, μπανάνας ή ανανά, αλλά στην πραγματικότητα έχουν τη δική τους ξεχωριστή γεύση που δεν έχει σχέση με κανένα άλλο φρούτο.

Υπάρχουν πάνω από 2.500 ποικιλίες μάνγκο. Τα μάνγκο είναι στρογγυλά, οβάλ, με σχήμα καρδιάς ή νεφρού και ζυγίζουν από 150 έως 675 γρ. Όλα τα μάνγκο είναι πράσινα όταν είναι άγουρα, αλλά ορισμένα παραμένουν πράσινα και όταν ωριμάζουν.

Άλλα, πάλι, γίνονται χρυσά ή κατακόκκινα, ή καταλήγουν σε ένα συνδυασμό όλων αυτών των χρωμάτων. Από τις πιο δημοφιλείς ποικιλίες είναι τα Alphonso ή τα Alphonsine από την Ινδία, τα οποία έχουν μαλακή, βουτυράτη σάρκα και μεθυστική, γλυκιά γεύση.

Οι ποικιλίες της Δ. Ινδίας περιλαμβάνουν τα μικρά julie και τα στρογγυλά, ζουμερά Bombay. Οι καλλιεργήσιμες ποικιλίες, όπως τα Parvin, τα Kent και τα Tommy Atkins, έχουν πιο λεπτή φλούδα και λιγότερες ίνες.

Ιδιότητες, θερμίδες και θρεπτικά συστατικά

Πρόκειται για ένα φρούτο– πλούσια πηγή βήτα καροτένιου. Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αυτού του αντιοξειδωτικού, λειτουγεί ως «ασπίδα» ενάντια σε ορισμένες μορφές καρκίνου. Το μάνγκο είναι επίσης πλούσιο σε ένα άλλο καροτενοειδές που ονομάζεται λυκοπένιο, το οποίο είναι επίσης ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και απαραίτητο για την προστασία των κυττάρων και την καταστολή της ανάπτυξης όγκων.

Μόνο ένα μάνγκο παρέχει σχεδόν τις συνολικές ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού σε βιταμίνη C, αλλά και βιταμίνη Α (αναγκαία για την υγεία των ματιών). Σε αντίθεση με πολλά άλλα φρούτα, τα μάνγκο είναι πλούσια σε πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ασβέστιο και μαγνήσιο.Αγορά βιταμινών και συμπληρωμάτων

Τα μάνγκο επίσης είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, χαμηλά σε λιπαρά (ένα μάνγκο περιέχει περίπου 1γρ. λιπαρών) και έχουν λίγες θερμίδες (110 θερμίδες ανά τεμάχιο). Η κατανάλωση ενός μάνγκο την ημέρα καλύπτει το 40% των αναγκών μας για φυτικές ίνες, συμβάλλοντας στην ομαλότερη λειτουργία του εντέρου και περιορίζοντας τον κίνδυνο για ορισμένες μορφές καρκίνου.

Βελτιώνει την μνήμη

Το μάνγκο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη B6, η οποία έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου και την υγεία του νευρικού συστήματος. Είναι μια βιταμίνη που βοηθάει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων.

Το γλουταμινικό οξύ που επίσης περιέχει, βελτιώνει την ικανότητα συγκέντρωσης και μνήμης του ατόμου.

Μειώνει τη χοληστερίνη

Το μάνγκο είναι πλούσιο σε ίνες που μειώνουν την κακή χοληστερόλη στο αίμα. Βοηθάει στον περιορισμό της δράσης της ορμόνης λεπτίνης που παράγει κύτταρα του λίπους.

Η βιταμίνη-C και η πηκτίνη βοηθούν επίσης στην μείωση της LDL χοληστερόλης στον οργανισμό. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινολικά αντιοξειδωτικά που εμποδίζουν την αύξηση της συσσώρευσης λίπους και τον σχηματισμό πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών.

ΠΗΓΗ: giatros-in.gr