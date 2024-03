Ο πόνος στον αυχένα μπορεί να είναι η πηγή του πονοκεφάλου – Η θεραπεία του αντιμετωπίζει και τις ημικρανίες

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Headache and Pain είναι η πρώτη που παρέχει έναν αντικειμενικό δείκτη για τη συμμετοχή των μυών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μαγνητική τομογραφία (MRI) για να διερευνήσουν την εμπλοκή του μυοπεριτονιακού πόνου (μυών και περιβάλλοντος συνδετικού ιστού) σε πονοκεφάλους τάσης και ημικρανίες σε 50 άτομα.