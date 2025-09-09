Οι 7 συνήθειες που μας κάνουν να τρώμε περισσότερο από όσο πρέπει και πώς να τις αποφύγουμε - Real.gr

Πόσες φορές έχεις φάει περισσότερο από όσο έπρεπε, χωρίς καν να το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή; Όλες μας έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Άλλες σε καθημερινή βάση κι άλλες πιο σπάνια. Η υπερκατανάλωση φαγητού μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και ψυχολογικούς.

Πάμε να δούμε τις συνήθειες που μας κάνουν να τρώμε περισσότερο από όσο πρέπει, καθώς και τρόπους να τις νικήσουμε:

Οι βασικότερες συνήθειες που μας κάνουν να τρώμε περισσότερο από όσο χρειάζεται:

1. Τρώμε μπροστά στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή

Όταν τρώμε και ταυτόχρονα είμαστε απορροφημένες σε κάτι άλλο, όπως στην τηλεόραση ή στο κινητό μας, είναι εύκολο να χάσουμε την αίσθηση του πόσο έχουμε φάει. Έτσι είναι πολύ εύκολο να οδηγηθούμε σε υπερκατανάλωση, αφού δεν δίνουμε στον εγκέφαλό μας τον χρόνο να καταλάβει ότι έχουμε χορτάσει.

Προσπάθησε να τρως με την ησυχία σου, απολαμβάνοντας το φαγητό χωρίς περισπασμούς. Έτσι, θα μπορείς να ακούς τα σήματα του σώματός σου και να καταλάβεις πότε έχεις χορτάσει.

2. Οι μεγάλες μερίδες στο πιάτο

Όταν το φαγητό είναι μπροστά μας, είναι πολύ δύσκολο να αντισταθούμε και να μην φάμε λίγο παραπάνω, ακόμα και αν δεν πεινάμε άλλο. Αν το πιάτο είναι μεγάλο και γεμάτο, έχουμε την τάση να θέλουμε να το αδειάσουμε, ακόμα κι αν έχουμε φτάσει στο όριό μας.

Προσπάθησε να σερβίρεις το φαγητό σε μικρότερα πιάτα ή να μοιράζεσαι τις μερίδες. Αν το φαγητό είναι μπροστά σου σε μικρές ποσότητες, είναι πιο εύκολο να ελέγξεις την ποσότητα που θα καταναλώσεις.

3. Παραλείπουμε γεύματα

Το να παραλείπουμε γεύματα ή σνακ και να μένουμε νηστικές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να μας οδηγήσει σε υπερφαγία. Όταν μένουμε ώρες χωρίς τροφή, η πείνα είναι ακόμη πιο έντονη και είναι δύσκολο να ελεγχθεί.

Φρόντισε να απολαμβάνεις όλα σου τα γεύματα (ναι και τα σνακ) και να μην μένεις για ώρες με άδειο στομάχι.

4. Τρώμε γρήγορα και βιαστικά

Όταν τρώμε γρήγορα, δεν δίνουμε στον εγκέφαλό μας την ευκαιρία να καταλάβει ότι έχουμε χορτάσει. Το αποτέλεσμα; να καταναλώνουμε πολύ περισσότερα από όσα χρειάζεται το σώμα μας.

Θέσε σα στόχο να τρως αργά και να μασάς πολύ καλά την τροφή. Αυτό θα βοηθήσει το σώμα να αισθανθεί το αίσθημα του κορεσμού νωρίτερα και θα αποφύγεις την υπερκατανάλωση.

5. Συναισθηματικό φαγητό

Πολλές από εμάς τρώμε για να αντιμετωπίσουμε δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις, όπως άγχος, στενοχώρια ή ακόμη και βαρεμάρα. Αυτός ο τύπος «συναισθηματικής κατανάλωσης» μπορεί να οδηγήσει σε υπερφαγία και σε κακή σχέση με το φαγητό.

Δοκίμασε να αναγνωρίσεις αν τρως λόγω συναισθημάτων και όχι από πραγματική πείνα. Αν νιώθεις την ανάγκη να φας όταν δεν έχεις όρεξη, προσπάθησε να βρεις άλλες δραστηριότητες που να σε χαλαρώνουν, όπως να βγεις για περίπατο, να πάρεις τηλέφωνο τη φίλη σου ή να κάνεις λίγη γυμναστική στο σπίτι.

6. Φαγητό με παρέα

Όταν είμαστε σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή τρώμε με φίλους, θα έχεις προσέξει πως καταναλώνουμε μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι κανονικά. Αυτό συμβαίνει επειδή όλοι γύρω μας τρώνε ή επειδή το φαγητό είναι άφθονο.

Βάλε φρένο στον εαυτό σου και προσπάθησε να ακούς το σώμα σου. Μην παρασύρεσαι από τις συνήθειες των άλλων. Μπορείς να απολαύσεις την παρέα ή την έξοδό σου, χωρίς να φας υπερβολικά.

7. Η κατανάλωση αλκοόλ πριν ή κατά τη διάρκεια του φαγητού

Το αλκοόλ μπορεί να μειώσει τις αναστολές μας και να μας κάνει να τρώμε περισσότερα από όσα χρειάζεται το σώμα μας. Επίσης, το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει την όρεξή μας, κάτι που μας οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση φαγητού.

Αν πίνεις αλκοόλ, προσπάθησε να το κάνεις σε μέτριες ποσότητες και να το συνδυάζεις με υγιεινές επιλογές φαγητού.

Πηγή: thehealthyplan.gr