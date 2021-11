Ολοκληρώθηκε το συνέδριο «HealthWorld 2021: Pandemic Crisis – The Day After»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 20ου Συνεδρίου “HealthWorld 2021: Pandemic Crisis – The Day After”, που διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στις 25 - 26 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental στην Αθήνα.

Το HealthWorld, το οποίο, συμπλήρωσε τα 20 χρόνια διαρκούς παρουσίας, έχοντας καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον εμβληματικά και επιδραστικά συνέδρια για τον κλάδο υγείας στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhRMA Innovation Forum (PIF), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) και της MedTech Europe.

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, εξέχουσες προσωπικότητες από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της επιχειρηματικής κοινότητας, εκπρόσωποι φορέων υγείας, περιφερειακών διοικήσεων υγείας, καθώς και διοικητές νοσοκομείων. Το παρών έδωσε σύσσωμη η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προεξάρχοντος του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, ενώ η σημασία και η επιδραστικότητα που έχει ο κλάδος της Υγείας σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομίας και της κοινωνίας, τονίστηκε μέσα από σημαντικές παρεμβάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θεόδωρου Σκυλακάκη, και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιου Γεωργαντά. Ο Ray Pinto, Director for Digital Transformation, Digital Europe, ο Michael Strυbin, Director Digital Health, MedTech Europe και η Nathalie Moll, Director General, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Brussels, με τις εισηγήσεις τους έδωσαν το στίγμα της ευρωπαϊκής προσέγγισης σε ότι αφορά την επόμενη ημέρα της πανδημίας και τη διασύνδεσή της με την Υγειονομική Περίθαλψη και τα συστήματα Υγείας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρώτης ημέρας, πραγματοποιήθηκε μια γόνιμη συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην Υγεία και την Οικονομία, κυρίως για την επόμενη ημέρα του υγειονομικού τομέα. Όπως τόνισαν οι ομιλητές, η στενή συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, χωρίς σύνορα, όλων των εμπλεκομένων στο οικοσύστημα υγείας αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του παγκόσμιου οράματος για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών προκειμένου να αντιληφθούν ότι η εμπιστοσύνη στην επιστήμη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αναδείχτηκε η βούληση της πολιτικής ηγεσίας για την ενίσχυση του συστήματος υγείας καθώς και η συμβολή της βιομηχανίας υγείας στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρα, δημιουργώντας ευκαιρίες επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ιδιαίτερα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτερα γόνιμος ήταν ο διάλογος σχετικά με τις κατευθύνσεις, τις παθογένειες και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας.

Τη δεύτερη ημέρα του HealthWorld, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για την ψηφιοποίηση του κλάδου της Υγείας, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για το μέλλον και τον ρόλο της καινοτομίας στην τεχνολογία της Υγείας. Αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα όπου τα τραύματα από μια υπερδεκαετή οικονομική κρίση - αλλά και την κρίση της πανδημίας - είναι πολύ ορατά και στην πρωτοβάθμια αλλά και στην νοσοκομειακή φροντίδα. Σύμφωνα με όσα τόνισαν οι ομιλητές, σε αυτήν την μεταβαλλόμενη περίοδο, διαμορφώνεται ένα κλίμα συναίνεσης, καθώς τα σημαντικά προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο με μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές τόσο στον τρόπο διοίκησης του υγειονομικού τομέα, όσο και μέσα από την ενσωμάτωση καινοτομικής τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλες τις υπηρεσίες Υγείας. Ωστόσο, διευκρίνισαν ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν παράλληλα με την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας, όπου υπάρχει καταφανής αδυναμία, καθώς και της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Την ίδια στιγμή, εκτενής αναφορά έγινε στα μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά έργα στον τομέα της υγείας. Τα μεταρρυθμιστικά έργα περιλαμβάνουν την μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης, τις οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και την μεταρρύθμιση του μηχανισμού clawback. Τα επενδυτικά προγράμματα αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της υγείας, το σύστημα κατ΄ οίκον νοσηλείας και περίθαλψης, τις ανακαινίσεις και τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, δήλωσε: “Το HealthWorld, αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά συνέδρια του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αφήνοντας διαχρονικά το επιδραστικό του αποτύπωμα. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αποτελεί τον φορέα εκείνο που στηρίζει και είναι αρωγός στις πολιτικές που συνδυάζονται με καινοτόμες πρωτοβουλίες και συμβάλουν αποφασιστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με συνέπεια βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τους Κυβερνητικούς Φορείς, τις Ρυθμιστικές Αρχές, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υγείας αλλά και το διεθνές οικοσύστημα, για να αναδείξουμε τα καίρια ζητήματα και να προωθήσουμε τις ενέργειες εκείνες που ουσιαστικά θα διαμορφώσουν ένα βιώσιμο οδικό χάρτη σε ένα κομβικό κλάδο που συνδέεται και επηρεάζει τη ζωή όλων μας”.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, επεσήμανε: “Όλες οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει την τελευταία χρονιά με την κρίση της πανδημίας, η οποία μας έδειξε κάποιες αρετές αλλά και κάποια προβλήματα στον τομέα της υγείας, είναι θέματα που θα συζητήσουμε με στόχο να δούμε πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε το υπάρχον σύστημα, έχοντας πάντα υπόψη τις εξελίξεις στην τεχνολογία, τις επιστήμες, το δημογραφικό και όλα αυτά που πρέπει να λαμβάνει μια κυβέρνηση, ένα κράτος, υπόψη, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρήσει ένα πολύ αποτελεσματικό, διαχρονικό και ωφέλιμο για όλους, σύστημα υγείας”.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, τίμησε τις εταιρείες που διαχρονικά, 20 χρόνια στηρίζουν τον θεσμό, HealthWorld καθώς και τον Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας κ. Ιωάννη Κυριόπουλο, απονέμοντας αναμνηστικά βραβεία τόσο στον Καθηγητή όσο και στις εταιρίες χορηγούς του φετινού συνεδρίου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει την εκτίμησή του σε όλους όσους στηρίζουν αλλά και συμβάλλουν στις εργασίες οργάνωσης αυτού του πολύ επιτυχημένου θεσμού.

Event Page: https://www.amcham.gr/events/event/healthworld-2021-pandemic-crisis-the-day-after/

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το “HealthWorld 2021: Pandemic Crisis – The Day After” εδώ:

Ημέρα 1η:

Ημέρα 2η: