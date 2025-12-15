Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ: Επιστρέφει στην κοινωνία τμήμα της υπεραξίας που παράγει - Real.gr

Στο συνέδριο “Υγεία Πάνω απ’ Όλα - Η Στρατηγική της Υγείας στην Ψηφιακή Εποχή: AI & Βιοτεχνολογία”, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος του Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, Γιάννης Μαλλιαρός.

Στην ενότητα με θέμα “Από τα Δεδομένα στην Καινοτομία: Η Νέα Αρχιτεκτονική στο Φάρμακο”, ο κος Μαλλιαρός εξήγησε τι είναι ένας συνεταιρισμός και ποιοι λόγοι οδήγησαν στη σύστασή τους. “Δεν είναι σύνηθες ένας συνεταιρισμός να βρίσκεται στις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις -είναι κάτι μάλλον σπάνιο- και αυτό μας γεμίζει με διπλή περηφάνεια, γιατί καταφέραμε να παντρέψουμε την κοινωνική οικονομία της αλληλεγγύης με την εξαιρετική οικονομική υγεία.”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ομίλου, αναφέρθηκε στο νέο τοπίο της υγείας που δημιουργείται σε φάρμακα, θεραπείες και δομές, υπενθυμίζοντας και τονίζοντας ότι ο φαρμακοποιός είναι ο πιο προσβάσιμος επιστήμονας υγείας. Αναγνωρίζοντας τον ρόλο του φαρμακοποιού, ο Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ παρέχει μια σειρά υπηρεσιών ισχυροποίησής του, με ναυαρχίδα την εκπαίδευση του. Ξεχωριστά αναφέρθηκε στην ποιοτική διακίνηση φαρμάκων, μέσω συστημάτων ελέγχου της θερμοκρασίας τους, αλλά και στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου αναδεικνύοντας -και με αυτό τον τρόπο- την επιστροφή της υπεραξίας που παράγει ο ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, στο κοινωνικό σύνολο.

Κλείνοντας τον κύκλο των ερωτήσεων, δεν θα μπορούσε να παραλείψει το νέο και μεγαλύτερο, στην ιστορία του Ομίλου, επενδυτικό πλάνο, το οποίο θα συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας, μειώνοντας τα κόστη, για να ανακατευθυνθούν οι διαθέσιμοι πόροι στο φαρμακοποιό, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμος στην αποστολή του.

Ο Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, στηρίζοντας πάντα το διάλογο τον τομέα της υγείας, συμμετείχε στο σημαντικό αυτό συνέδριο ως ασημένιος χορηγός. Γιατί, όπως επεσήμανε και ο Πρόεδρος του Ομίλου, “Ο ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ δεν είναι απλά μια φαρμακαποθήκη, είναι πολλά περισσότερα από αυτό.”.

Στο website του Ομίλου μπορείτε να δείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό, και ξεχωριστά video από τις τοποθετήσεις του Προέδρου και τη συζήτηση ολόκληρου του συγκεκριμένου panel.