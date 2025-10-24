Quantcast
Ουρολοιμώξεις συνδέονται με κατανάλωση μολυσμένου κρέατος - Real.gr
real player

Ουρολοιμώξεις συνδέονται με κατανάλωση μολυσμένου κρέατος

14:30, 24/10/2025
Ουρολοιμώξεις συνδέονται με κατανάλωση μολυσμένου κρέατος

Μια νέα μελέτη στην Καλιφόρνια συνδέει τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος.

Όπως διαπιστώθηκε, σχεδόν μία στις πέντε ουρολοιμώξεις στη Νότια Καλιφόρνια μπορεί να προκαλείται από στελέχη E. coli που μεταδίδονται μέσω μολυσμένου κρέατος, έναν κρυφό τροφιμογενή κίνδυνο για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι ερευνητές συνέλεξαν πάνω από 5.700 στελέχη E. coli από ασθενείς με ουρολοιμώξεις και δείγματα κρέατος από τις ίδιες γειτονιές. Χρησιμοποίησαν μια νέα προσέγγιση γονιδιωματικής μοντελοποίησης για να εκτιμήσουν εάν κάθε βακτηριακό στέλεχος προέρχεται από ανθρώπους ή ζώα.

Όπως εντοπίστηκε, το 18% των ουρολοιμώξεων στους συμμετέχοντες συνδέθηκε με στελέχη E. coli ζωικής προέλευσης, γνωστά ως τροφιμογενείς ουρολοιμώξεις. Τα στελέχη υψηλότερου κινδύνου εντοπίζονταν συχνότερα σε κοτόπουλο και γαλοπούλα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «mBio», διαπίστωσε επίσης ότι οι κάτοικοι περιοχών με χαμηλά εισοδήματα διέτρεχαν 60% υψηλότερο κίνδυνο τροφιμογενούς ουρολοίμωξης σε σύγκριση με πιο εύπορες περιοχές. Ιδιαίτερα ευάλωτοι ήταν επίσης οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι άνδρες.

«Οι ουρολοιμώξεις θεωρούνταν για χρόνια προσωπικό ζήτημα υγείας, αλλά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι αποτελούν, επίσης, πρόβλημα ασφάλειας τροφίμων», σημειώνει ο Λανς Μπ. Πράις, ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο George Washington, και προσθέτει: «Αυτό ανοίγει νέους δρόμους πρόληψης, ειδικά για τις ευάλωτες κοινότητες που σηκώνουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος».

Αν και η μελέτη διεξήχθη στη Νότια Καλιφόρνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις ΗΠΑ. Οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διακριθεί η τροφιμογενής μετάδοση από άλλες πιθανές πηγές έκθεσης, να βελτιωθούν τα μοντέλα και να επεκταθούν τα ευρήματα σε άλλες περιοχές και τύπους λοιμώξεων. Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να βελτιώσει το μοντέλο πρόβλεψης της προέλευσης του ξενιστή και να το εφαρμόσουν σε λοιμώξεις του αίματος και άλλες σοβαρές ασθένειες που προκαλεί ο E.coli.

Για να προστατευθούν, οι καταναλωτές συνίσταται να εφαρμόζουν ασφαλείς πρακτικές χειρισμού τροφίμων, όπως αγορά καλά σφραγισμένου κρέατος, καλό μαγείρεμα όλων των ειδών κρέατος και καλό πλύσιμο χεριών και επιφανειών μετά τον χειρισμό ωμού κρέατος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

12:41 24/10
Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας

Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας

12:20 24/10
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

13:00 24/10
Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

12:09 24/10
Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

09:48 24/10
Στη φυλακή ο 24χρονος που μαχαίρωσε 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι

Στη φυλακή ο 24χρονος που μαχαίρωσε 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι

13:31 24/10
Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο North Evia Pass - Αναλυτικά η διαδικασία

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο North Evia Pass - Αναλυτικά η διαδικασία

10:57 24/10
Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

11:36 24/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved