Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ και διαβήτης τύπου 2: Νέες θεραπείες με μία κοινή προσέγγιση

Η Jessica Sonia Fortin είναι επίκουρη καθηγήτρια βασικών ιατρικών επιστημών, φυσιολογίας και φαρμακολογίας στο College of Veterinary Medicine και μέλος του Purdue Institute for Drug Discovery. Ηγείται μιας ομάδας που εργάζεται για την παρασκευή νέων ενώσεων μικρών μορίων και την επικύρωσή τους μέσω in vitro μελετών για την αναστολή της συσσώρευσης αρκετών πρωτεϊνών.