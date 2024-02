Περισσότερα οφέλη στην υγεία από την άσκηση για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες

Οι γυναίκες μπορούν να ασκούνται λιγότερο συχνά από τους άνδρες και να έχουν μεγαλύτερα καρδιαγγειακά οφέλη, όπως καταδεικνύει νέα μελέτη από το Smidt Heart Institute του ιατρικού κέντρου Cedars-Sinai, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στο περιοδικό «Journal of the American College of Cardiology».