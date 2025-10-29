ΠΙΣ: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας - Real.gr

Με το κοινωνικό μήνυμα «Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας», ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) ενημερώνει τους πολίτες να μη διακινδυνεύουν την υγεία τους, αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδύονται τους συμβούλους υγείας και να εμπιστεύονται τη μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης, τον γιατρό τους.

«Οι ανεύθυνες πληροφορίες, ακόμη και στις περιπτώσεις που δίδονται καλόπιστα, μπορούν να οδηγήσουν σε αυτοσχέδιες θεραπείες με επιπτώσεις που δύσκολα μπορούν να αναταχθούν ή να οδηγήσουν σε διακοπή κρίσιμων θεραπειών με υποσχέσεις αντικατάστασης από θαυματουργά βότανα και φάρμακα άγνωστης προέλευσης», τονίζει ο ΠΙΣ.

Η καμπάνια με κοινωνικά μηνύματα που αφορούν σε σοβαρά ζητήματα υγείας έχει ξεκινήσει από την αρχή του 2025 και εντάσσεται στα 100χρονα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγο