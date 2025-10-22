Ποια είναι η σωστή ώρα για βραδινό σύμφωνα με την επιστήμη – Το μυστικό για να μην παχαίνετε - Real.gr

Η ώρα που τρώμε παίζει ρόλο στο βάρος μας και στη λειτουργία του μεταβολισμού.

Σύμφωνα με έρευνες, δεν είναι μόνο τι τρώμε, αλλά και πότε το τρώμε. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί ένα αργοπορημένο βραδινό μπορεί να δυσκολέψει την καύση θερμίδων και να οδηγήσει σε αύξηση κιλών.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε το βράδυ, αλλά και πότε το τρώμε. Η επιστήμη αποκαλύπτει ποια ώρα βοηθά τον οργανισμό να χωνεύει καλύτερα και να καίει λίπος πιο αποτελεσματικά.

Υπάρχει κατάλληλη ώρα για το βραδινό γεύμα;

Η ώρα που τρώμε το βραδινό έχει σημασία, διότι η καθυστερημένη ή νυχτερινή κατανάλωση φαγητού μπορεί να διαταράξει το εσωτερικό κιρκάδιο ρολόι του οργανισμού και να συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακές νόσους. Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση από το German Institute of Human Nutrition, όταν το βραδινό γεύμα γίνεται αργά ή κοντά στην «βιολογική νύχτα», παρατηρείται μεγαλύτερη δυσλειτουργία στον μεταβολισμό σε σχέση με το βραδινό που γίνεται νωρίτερα, καθώς ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τους φυσικούς κυτταρικούς ρυθμούς του σώματος. Συνεπώς, η προσαρμογή του βραδινού γεύματος σε ώρες νωρίτερα το απόγευμα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της μεταβολικής υγείας.

Τι σημαίνει πραγματικά, όμως, «ώρα για δείπνο» για εσάς;

Είναι διαφορετική για τον καθένα μας και μπορεί να διαφέρει ακόμη και από μέρα σε μέρα.

Πλήθος παραγόντων επηρεάζουν πότε τρώμε, από τα ωράρια εργασίας μας μέχρι τα κοινωνικά μας προγράμματα και εκείνα των μελών της οικογένειάς μας. Το αν τρώμε έξω, μαγειρεύουμε στο σπίτι ή παραγγέλνουμε απ’ έξω, επίσης μπορεί να επηρεάσει τα σχέδιά μας.

Το Tasting Table, για παράδειγμα, ρώτησε τους αναγνώστες του ποια είναι η προτιμώμενη ώρα για δείπνο και οι απαντήσεις κυμαίνονταν από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. Όμως, το ερώτημα παραμένει: Υπάρχει πράγματι μια ώρα που πρέπει να επιδιώκουμε για δείπνο;

«Κατά τη γνώμη μου, το δείπνο θα πρέπει ιδανικά να καταναλώνεται τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την ώρα του ύπνου (και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη νωρίτερα, ανάλογα με το άτομο)», αναφέρει η Lena Bakovic, MS, RDN, CNSC στο Live It Up.

«Αυτός ο στρατηγικός χρονισμός βοηθά να έχει το πεπτικό μας σύστημα αρκετό χρόνο για να χωνέψει και να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά, ενώ επίσης βοηθά στην αποφυγή συμπτωμάτων παλινδρόμησης ή αρνητικής επίδρασης στον ύπνο».

Αν το σώμα σας δεν έχει αρκετό χρόνο να χωνέψει πριν ξαπλώσετε, μπορεί να οδηγηθείτε σε στομαχόπονο, καούρες και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Επιπλέον, οι θερμίδες που το σώμα σας υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μετέτρεπε σε ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, απλώς αποθηκεύονται ως λίπος αν ετοιμάζεστε να κοιμηθείτε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους, ενώ η παλινδρόμηση μπορεί να εξελιχθεί σε μακροχρόνια προβλήματα όπως άσθμα και καρκίνο.

Πόσο αργά θεωρείται υπερβολικά αργά για δείπνο;

Αυτή η πιθανή ενόχληση που σχετίζεται με τη δυσπεψία, αναφέρει η Bakovic, «μπορεί, σε κάποιο βαθμό, να οφείλεται στη μεταβολική δραστηριότητα που απαιτείται για την πέψη και απορρόφηση της τροφής».

Εξηγεί: «Το να τρώμε πολύ αργά μπορεί επίσης να επηρεάσει την ορμονική ισορροπία, κυρίως τα επίπεδα ινσουλίνης, επηρεάζοντας ασυνήθιστα τις αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα».

Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που μετατρέπει τη ζάχαρη σε ενέργεια, είναι πιο «δεκτική» το πρωί για να σας προετοιμάσει για την ημέρα, αλλά όχι τόσο το βράδυ. Οι ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη και τον μεταβολισμό σας ακολουθούν τον κιρκαδικό ρυθμό, οπότε αν πάτε κόντρα σε αυτόν τρώγοντας όταν το σώμα σας «νομίζει» ότι είναι ώρα για ύπνο, τότε ο τρόπος που το σώμα σας παράγει ενέργεια και αισθάνεται πείνα ή κορεσμό διαταράσσεται.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας όπως ο διαβήτης τύπου 2. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώτε στις 5 μ.μ. αν πηγαίνετε για ύπνο στις 9:30 μ.μ.

Η υπερβολική διόρθωση του ωραρίου μπορεί απλώς να σας φέρει πάλι στο σημείο να χρειάζεστε άλλο ένα γεύμα αργότερα. Η κατάλληλη ώρα για δείπνο είναι θέμα ισορροπίας. Αυτό μπορεί να απαιτεί προγραμματισμό, αλλά τα οφέλη για την υγεία αξίζουν τον κόπο.

«Γενικά μιλώντας, τα μικρότερα και συχνότερα γεύματα είναι συνήθως πολύ πιο εύπεπτα», προσθέτει η ειδικός, «και αυτό μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των επιπέδων ενέργειας». Η ευελιξία είναι το κλειδί μακροπρόθεσμα, αφού όλοι ξέρουμε ότι η μέρα μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Έχετε υπόψη σας κάποιες υγιεινές συνταγές για δείπνο, ειδικά για τα βράδια που καταλήγετε να τρώτε αργά, ή αναζητήστε ιδέες για υγιεινά σνακ που θα σας κρατήσουν χορτάτους για περισσότερη ώρα.

Η διατροφή δεν είναι τιμωρία — είναι φροντίδα. Αν θέλεις να διατηρήσεις το βάρος σου ή να νιώσεις πιο ελαφρύς, ξεκίνα από το πότε τρως, όχι μόνο από το τι. Κλείσε την κουζίνα λίγο νωρίτερα, πιες ένα χαμομήλι ή ένα ποτήρι νερό και άσε το σώμα σου να ξεκουραστεί.

Θα δεις διαφορά όχι μόνο στη ζυγαριά, αλλά και στον ύπνο και τη διάθεσή σου. Κράτα μικρές, σταθερές συνήθειες – αυτές είναι που φτιάχνουν το αποτέλεσμα.

Πηγή: giatros-in.gr