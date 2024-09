Ποια τροφή δεν πρέπει να καταναλώνουμε, σύμφωνα με διατροφολόγο του Χάρβαρντ – Βλάπτει το σώμα και το μυαλό

«Βλέπω ασθενείς να μειώνουν τα συμπτώματα των διαταραχών στη διάθεση τους, να μειώνουν το στρες, να ενισχύουν την ενέργειά τους και να ανακουφίζουν τις γνωστικές βλάβες όταν διαγράφουν οριστικά από τη διατροφή τους τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, αντικαθιστώντας τα με αυτά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά» υπογραμμίζει η Dr Naidoo, η οποία είναι επίσης συγγραφέας του «Calm your Mind with Food» και «This is Your Brain on Food» που έχουν γίνει best seller.