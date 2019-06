Ποιες θεραπείες κερδίζουν έδαφος στη μάχη κατά του καρκίνου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«We care for every patient we learn from every patient» ήταν το κεντρικό σύνθημα του ετήσιου συνεδρίου της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) που έγινε 31 Μαίου-04 Ιουνίου στο Σικάγο. «Που σημαίνει ότι εμείς φροντίζουμε όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση και ελπίδα στην ογκολογική φροντίδα και μαθαίνουμε από άλλους ανθρώπους, με την έννοια ότι κάθε εμπειρία φροντίδας και κάθε ασθενής που φροντίζεις είναι μία πηγή για γνώση, γιατί από την αρρώστια μαθαίνεις και παρακολουθώντας την βλέπεις πώς μπορείς να την χτυπήσεις και να κάνεις κάτι για αυτήν» εξηγεί στο Πρακτορείο Fm ο ογκολόγος - παθολόγος, επίκουρος καθηγητής ογκολογίας στο Northwestern University των Η.Π.Α. Ηλίας Αθανασιάδης.