Quantcast
ΠΟΥ: Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - 1,23 εκατ. θάνατοι το 2024 - Real.gr
real player

ΠΟΥ: Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – 1,23 εκατ. θάνατοι το 2024

21:45, 12/11/2025
ΠΟΥ: Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – 1,23 εκατ. θάνατοι το 2024

Η φυματίωση παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου από μολυσματική νόσο στον κόσμο αφού μόνο πέρυσι περίπου 1,23 εκατ. άνθρωποι πέθαναν από αυτήν, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υπογραμμίζοντας πόσο εύθραυστη είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί για την αντιμετώπισή της.

Οι θάνατοι λόγω φυματίωσης μειώθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με το 2023 και ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε επίσης, κατά περίπου 2% παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΠΟΥ. Υπολογίζεται ότι 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι προσβλήθηκαν από φυματίωση το 2024: 5,8 εκατομμύρια άνδρες, 3,7 εκατομμύρια γυναίκες και 1,2 εκατ. παιδιά.

Η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες. Μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται.

«Για πρώτη φορά μετά την πανδημία της Covid-19, που διατάραξε τις υπηρεσίες υγείας, τα κρούσματα και οι θάνατοι μειώθηκαν» είπε η Τερέζα Κασάεβα, η επικεφαλής του τμήματος HIV, φυματίωσης, ηπατίτιδας και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. «Οι δημοσιονομικές περικοπές και η επιδημία απειλούσαν να εξαλείψουν την πρόοδο που επιτύχαμε με δυσκολία, αλλά χάρη στην πολιτική δέσμευση, τις επενδύσεις και τη διεθνή αλληλεγγύη, μπορούμε να αναστρέψουμε την τάση και να εξαλείψουμε αυτή τη μάστιγα, μια για πάντα», τόνισε.

Η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της φυματίωσης παραμένει στάσιμη από το 2020. Πέρυσι ήταν διαθέσιμα 5,9 δισεκ. δολάρια για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Το ποσό αυτό είναι ένα κλάσμα αυτού που απαιτείται (22 δισεκ. δολάρια) για την κάλυψη των αναγκών μέχρι το 2027.

Το 2024, τα δύο τρίτα των κρουσμάτων περιορίζονταν σε οκτώ χώρες: Ινδία (25%), Ινδονησία (10%), Φιλιππίνες (6,8%), Κίνα (6,5%), Πακιστάν (6,3%), Νιγηρία (4,8%), ΛΔ Κονγκό (3,9%) και Μπανγκλαντές (3,6%). Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι η ταχεία πρόσβαση σε θεραπείες έσωσε 83 εκατομμύρια ζωές από το 2000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βορίζια: Άκουσα κάποιον να φωνάζει «τώρα θα δεις» και μετά να φεύγει - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα

Βορίζια: Άκουσα κάποιον να φωνάζει «τώρα θα δεις» και μετά να φεύγει - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα

22:10 12/11
Τέμπη: Σε απολογία καλούνται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και 6 ακόμη κατηγορούμενοι για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος

Τέμπη: Σε απολογία καλούνται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και 6 ακόμη κατηγορούμενοι για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος

22:20 12/11
ATLAS31- Κομήτης ή διαστημόπλοιο; Τι λέει η NASA;

ATLAS31- Κομήτης ή διαστημόπλοιο; Τι λέει η NASA;

13:00 12/11
Κύκλωμα ναρκωτικών: Στη φυλακή ακόμη τρεις κατηγορούμενοι - Τι ισχυρίστηκε η «αρχηγός»

Κύκλωμα ναρκωτικών: Στη φυλακή ακόμη τρεις κατηγορούμενοι - Τι ισχυρίστηκε η «αρχηγός»

18:36 12/11
Τραγωδία στην Αχαΐα: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο θείος του 3χρονου - «Καλύτερα να πέθαινα εγώ»

Τραγωδία στην Αχαΐα: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο θείος του 3χρονου - «Καλύτερα να πέθαινα εγώ»

16:17 12/11
Shutdown στις ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων – Πότε αναμένεται η ψηφοφορία

Shutdown στις ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων – Πότε αναμένεται η ψηφοφορία

22:15 12/11
Δημήτρης Κόκοτας: Η αλήθεια για το «εξιτήριο» και τα νεότερα για την υγεία του

Δημήτρης Κόκοτας: Η αλήθεια για το «εξιτήριο» και τα νεότερα για την υγεία του

12:45 12/11
Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

19:24 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved