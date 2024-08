ΠΟΥ: Ανησυχία για την «κρίσιμη έλλειψη» εμβολίων κατά της χολέρας

«Η (υγειονομική) αντίδραση συνεχίζει να πλήττεται από την κρίσιμη έλλειψη εμβολίων», εξήγησε ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

«Η ζήτηση συνεχίζει να ξεπερνά την προσφορά, με 105 εκατομμύρια δόσεις να έχουν ζητηθεί από 18 χώρες από τον Ιανουάριο του 2023» την ώρα που «παρήχθησαν 55 εκατομμύρια δόσεις την περίοδο αυτή», εξήγησε.

Since the beginning of the year, over 300,000 people have gotten sick with #cholera and over 2300 died from it.

The response continues to be affected by a critical shortage of the vaccine, as demand continues to outpace supply, with 105 million doses requested by 18 countries… pic.twitter.com/RknHN8ih8D