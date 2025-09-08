ΠΟΞ: Εννέα μέτρα για τη θωράκιση του τουριστικού προϊόντος - Real.gr

Εννέα μέτρα για τη θωράκιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ομοσπονδία διαπιστώνει «αισθητή υποχώρηση της θεσμικής προσοχής προς τον τουρισμό», καθώς, όπως επισημαίνει, η συμβολή του στην εθνική οικονομία τείνει να θεωρείται δεδομένη χωρίς την απαραίτητη συνέχεια σε μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν «ήδη ορατές» συνέπειες.

Όπως τονίζεται, παρά τις επιμέρους θετικές ενδείξεις, η φετινή τουριστική περίοδος, στη μεγάλη πλειοψηφία των περιοχών της χώρας, εμφάνισε σημάδια επιβράδυνσης και οι πρώτες ενδείξεις για το έτος 2026 δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς η αγορά δείχνει να μεταστρέφεται, ιδίως στις μεγάλες συνεργασίες με τους διεθνείς ταξιδιωτικούς οργανισμούς, από Sellers Market σε Buyers Market.

Υπογραμμίζει δε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού, όχι μόνο ως βασικός πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά και ως σημαντικός εργοδότης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΞ προτείνει να εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης των εξής μέτρων.: