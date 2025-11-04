Πρωινό: Τι να τρώτε το πρωί για να μην πεινάτε την υπόλοιπη ημέρα και να έχετε ενέργεια - Real.gr

Ανακαλύψτε τι να τρώτε το πρωί για να μειώσετε την πείνα όλη μέρα και να έχετε ενέργεια. Ιδανικό πρωινό για χορταστική και ισορροπημένη διατροφή.

Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, καθώς επηρεάζει την ενέργεια, τη συγκέντρωση και την αίσθηση κορεσμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιλέγοντας σωστά τρόφιμα, μπορείτε να μειώσετε την πείνα και να αποφύγετε την υπερκατανάλωση αργότερα. Ιδανικά είναι τα πρωινά που συνδυάζουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, όπως αυγά με λαχανικά, γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς ή βρώμη με φρούτα και σπόρους.

Αυτά τα γεύματα προσφέρουν κορεσμό, σταθερή ενέργεια και βοηθούν στη διαχείριση του βάρους. Με λίγη προετοιμασία το πρωί, μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέρα σας δυνατοί, χορτάτοι και με έλεγχο της πείνας μέχρι το επόμενο γεύμα.

Αίσθηση προκάλεσαν την περασμένη εβδομάδα τα ευρήματα μελέτης που κατέρριψε μεν την κρατούσα άποψη ότι ένα πλούσιο πρωινό γεύμα επιταχύνει το αδυνάτισμα, αλλά αποκάλυψε ότι μπορεί όντως να ρυθμίσει το αίσθημα της πείνας.

Τώρα, οι επιστήμονες που την διεξήγαγαν αποκαλύπτουν τι έτρωγαν οι εθελοντές τους για πρωινό και ένιωθαν χορτάτοι την υπόλοιπη ημέρα. Και τονίζουν πως μακροπρόθεσμα, αυτό θα διευκολύνει την δίαιτα και εμμέσως το αδυνάτισμα.

Στη μελέτη, οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Aberdeen βρήκαν ότι οι εθελοντές τους είχαν τις ίδιες καύσεις θερμίδων, όποια ώρα της ημέρας και αν έτρωγαν το μεγαλύτερο γεύμα τους.

Ωστόσο η όρεξη των εθελοντών ήταν σημαντική μειωμένη μετά το πλούσιο πρωινό. Και αυτό, είχαν πει, μπορεί να διευκολύνει το να συνεχίσει κάποιος την δίαιτα που κάνει.

Όλοι οι εθελοντές της εν λόγω μελέτης ήταν παχύσαρκοι. Επί δύο μήνες έκαναν αυστηρά τρία γεύματα την ημέρα. Συνολικά τους παρείχαν περίπου 1.700 θερμίδες ημερησίως.

Τον πρώτο μήνα της μελέτης, οι μισοί έτρωγαν ένα τεράστιο πρωινό, που τους παρείχε σχεδόν τις μισές θερμίδες τους. Στη συνέχεια έτρωγαν ένα μικρότερο μεσημεριανό και το βράδυ ένα ακόμα μικρότερο δείπνο.

Οι άλλοι μισοί έκαναν ακριβώς το αντίστροφο, δηλαδή μικρό πρωινό, λίγο μεγαλύτερο μεσημβρινό γεύμα και τεράστιο δείπνο.

Μετά από διάλειμμα μιας εβδομάδας, οι εθελοντές άλλαξαν διατροφή και έτρωγαν αντιστρόφως απ’ ό,τι αρχικά.

Η χρονοδιατροφή

Με τον τρόπο αυτό, οι ερευνητές εξέτασαν τον ρόλο της χρονοδιατροφής στο σωματικό βάρος. Η χρονοδιατροφή μελετά πως επηρεάζει η διατροφή μας το βιολογικό ρολόι του οργανισμού (τους κιρκάδιους ρυθμούς).

Μία από τις θεωρίες της χρονοδιατροφής είναι πως το πολύ φαγητό μετά τη δύση του ηλίου είναι επιβλαβές. Και αυτό, διότι ο ανθρώπινος οργανισμός ετοιμάζεται για ύπνο.

Η νέα μελέτη δεν επιβεβαίωσε αυτή την άποψη όσον αφορά την απώλεια βάρους. Ούτε το πλούσιο πρωινό φάνηκε να επηρεάζει τον μεταβολικό ρυθμό κατά την ανάπαυση ή τις καύσεις των θερμίδων. Ωστόσο ρύθμιζε καλύτερα την πείνα και την όρεξη των συμμετεχόντων κατά την υπόλοιπη ημέρα.

Ο αντίκτυπος στην αληθινή ζωή

Τα ευρήματα αυτά δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Cell Metabolism. Η επιβλέπουσα ερευνήτρια Dr. Alexandra Johnstone, καθηγήτρια Διατροφής στην Αμπερντήν, στη Σκωτία, εκτίμησε πως στην αληθινή ζωή ο έλεγχος της όρεξης έχει καθοριστική σημασία.

«Η μελέτη μας έδειξε ότι το μεγάλο πρωινό κάνει τη διαφορά στον έλεγχο της πείνας», είπε στο BBC. «Στην αληθινή ζωή, όπου οι συνθήκες είναι πολύ λιγότερο ελεγχόμενες απ’ ό,τι στις κλινικές μελέτες, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος θα μπορεί να διατηρεί την ενεργητικότητά του στη διάρκεια της ημέρας, ελέγχοντας πόσο φαγητό θα τρώει».

Ωστόσο η λύση δεν είναι να τρώμε για πρωινό τηγανητά αυγά με μπέικον και ψωμί, έσπευσε να διευκρινίσει. Το πρωινό που έτρωγαν οι εθελοντές της μελέτης ήταν υγιεινό και συμπεριελάμβανε:

Smoothies (πολτός φρούτων με γάλα ή γιαούρτι)

Γιαούρτια

Αυγά (όχι τηγανητά)

Λουκάνικα

Μανιτάρια

Όλ’ αυτά τα τρόφιμα είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, οι οποίες είναι γνωστό ότι διεγείρουν το αίσθημα κορεσμού της πείνας.

Οι ερευνητές δεν ξέρουν γιατί ακριβώς αυτού του είδους το πλούσιο πρωινό γεύμα ρυθμίζει την όρεξη για την υπόλοιπη ημέρα. Ωστόσο τα ευρήματα της μελέτης βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατροφικές συνήθειες των περισσότερων ανθρώπων, οι οποίοι μένουν νηστικοί το πρωί και τρώνε ό,τι μπορούν την υπόλοιπη ημέρα.Διατροφολόγος online

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα σωστό πρωινό και δείτε πώς η πείνα και η κούραση μειώνονται αισθητά. Επιλέξτε συνδυασμούς πρωτεΐνης, φυτικών ινών και υγιεινών λιπαρών, όπως αυγά, γιαούρτι, βρώμη και φρούτα, για να έχετε σταθερή ενέργεια όλη μέρα.

Μην παραλείπετε το πρωινό – αποτελεί το θεμέλιο για σωστή διατροφή και έλεγχο πείνας. Ακολουθήστε αυτές τις απλές συμβουλές και νιώστε χορτάτοι, δυνατοί και με έλεγχο στη διατροφή σας, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάντε το πρωινό σας συμμαχό στην ευεξία και την υγεία σας και απολαύστε πιο ισορροπημένες ημέρες.

Πηγή: giatros-in.gr