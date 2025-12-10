Σάκχαρο: Η απλή αλλαγή στο πρωινό που βοηθά στον έλεγχό του στη διάρκεια της ημέρας - Real.gr

Αυτή η απλή αλλαγή στο πρωινό μπορεί να ωφελήσει άτομα με διαβήτη τύπου 2 - Το «κόλπο» με τους υδατάνθρακες.

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολούμπια (UBC), στο παράρτημα Okanagan, δείχνει ότι μια και μόνο διατροφική αλλαγή στο πρωινό, μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 να διαχειριστούν καλύτερα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους. Συγκεκριμένα, η μελέτη υποδεικνύει ότι η αντικατάσταση του παραδοσιακού πρωινού χαμηλού σε λιπαρά και πλούσιου σε υδατάνθρακες με ένα πρωινό χαμηλό σε υδατάνθρακες μπορεί να προσφέρει πολύ πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Γιατί είναι σημαντικό

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια κατάσταση κατά την οποία το σώμα δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει σωστά την ινσουλίνη, την ορμόνη που μεταφέρει τη γλυκόζη από το αίμα στα κύτταρα. Όταν η ινσουλίνη δεν λειτουργεί σωστά, τα επίπεδα σακχάρου αυξάνονται, κάτι που μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε σοβαρά προβλήματα υγείας όπως καρδιοπάθειες, βλάβες στα νεφρά και νευρικά άλγη.

Ένας από τους βασικούς στόχους για τους πάσχοντες από διαβήτη τύπου 2 είναι να διατηρούν σταθερά τα επίπεδα του σακχάρου τους, ειδικά μετά τα γεύματα, όπου παρατηρούνται απότομες αυξήσεις.

Η μελέτη

Η έρευνα διήρκεσε 12 εβδομάδες και συμμετείχαν 121 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

Η πρώτη ομάδα κατανάλωνε κάθε πρωί ένα πρωινό χαμηλό σε υδατάνθρακες , το οποίο περιλάμβανε περίπου 8 γρ. υδατάνθρακες, 25 γρ. πρωτεΐνης και 37 γρ. λίπους. Τα γεύματα αυτής της ομάδας βασίζονταν σε τρόφιμα όπως αυγά, τυρί ή αβοκάντο.

κατανάλωνε κάθε πρωί ένα , το οποίο περιλάμβανε περίπου 8 γρ. υδατάνθρακες, 25 γρ. πρωτεΐνης και 37 γρ. λίπους. Τα γεύματα αυτής της ομάδας βασίζονταν σε τρόφιμα όπως αυγά, τυρί ή αβοκάντο. Η δεύτερη ομάδα κατανάλωνε ένα παραδοσιακό πρωινό πλούσιο σε υδατάνθρακες, με περίπου 56 γρ. υδατάνθρακες, 20 γρ. πρωτεΐνης και 15 γρ. λίπους. Περιλάμβανε τυπικές επιλογές όπως βρώμη ή φρυγανιές.

Και οι δύο ομάδες λάμβαναν περίπου 450 θερμίδες στο πρωινό. Οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευές που κατέγραφαν τα επίπεδα σακχάρου τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ έγιναν και αιματολογικές εξετάσεις A1C στην αρχή και στο τέλος της μελέτης για τον υπολογισμό του μέσου όρου σακχάρου τις τελευταίες εβδομάδες.

Αποτελέσματα

Στο τέλος των 12 εβδομάδων, η ομάδα με το χαμηλό σε υδατάνθρακες πρωινό παρουσίασε:

Μικρότερες αυξήσεις σακχάρου μετά τα γεύματα

Πιο σταθερά επίπεδα γλυκόζης κατά τη διάρκεια της ημέρας

Μείωση στην ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή σε ορισμένες περιπτώσεις

Επιπλέον, τα άτομα αυτής της ομάδας κατανάλωσαν λιγότερους υδατάνθρακες και λιγότερες θερμίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, παρόλο που αυτό δεν ήταν μέρος των οδηγιών. Αυτό δείχνει ότι η σύνθεση του πρωινού μπορεί να επηρεάζει θετικά τις διατροφικές επιλογές που ακολουθούν.

Η σημασία της αλλαγής

Η Dr. Barbara Oliveira, επικεφαλής της έρευνας, τόνισε ότι δεν ήταν στόχος να αλλάξει ολόκληρη η δίαιτα των συμμετεχόντων, αλλά να δοθεί μια απλή και πρακτική λύση για καλύτερη διαχείριση του διαβήτη.

«Για πολλούς ανθρώπους, το πρωινό είναι το πιο δύσκολο γεύμα για τον έλεγχο του σακχάρου. Αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή την αρχή της ημέρας, τα οφέλη μπορεί να επεκταθούν σε όλη την υπόλοιπη μέρα», δήλωσε.

Αξιοσημείωτο είναι πως, παρόλο που δεν καταγράφηκε απώλεια βάρους ή μεταβολές στη σύσταση σώματος, η βελτίωση στα επίπεδα γλυκόζης ήταν ξεκάθαρη.

Συμπεράσματα

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition υποδεικνύει πως μια και μόνο διατροφική προσαρμογή το πρωί μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2.

Σε συνδυασμό με άλλες απλές στρατηγικές, όπως η κατανάλωση πράσινου τσαγιού ή η χρήση φαρμάκων όπως η μετφορμίνη, μπορεί να διαμορφωθεί ένα πρακτικό πλαίσιο καθημερινής υποστήριξης για τα άτομα που ζουν με αυτή τη χρόνια πάθηση.

Η αλλαγή μπορεί να είναι μικρή, αλλά το όφελος είναι μεγάλο.