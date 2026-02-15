Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης η χώρα – Συστάσεις των ειδικών για τις ευπαθείς ομάδες - Real.gr

Η αφρικανική σκόνη «έπνιξε» την Κυριακή το λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και άλλες περιοχές της χώρας.

Η Ακρόπολη «κρύφτηκε» πίσω από ένα πυκνό πέπλo, με τον σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Ρέθυμνο, να καταγράφει συγκεντρώσεις PM10 που ξεπερνούσαν τα 460 μg/m³ το μεσημέρι της Κυριακής.

Τα προβλήματα από το έντονο καιρικό φαινόμενο είναι μεγάλα, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες, με το νέφος της σκόνης που περιέχει μικροσωματίδια -επικίνδυνα για την υγεία- να έχει απλωθεί στη χώρα.

Στους δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου στην Κρήτη, μάλιστα, αύριο Δευτέρα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για την αποφυγή προβλημάτων υγείας των μικρών μαθητών.

Το φαινόμενο, που ξεκίνησε από την έρημο της Σαχάρας, έχει καλύψει τα εμβληματικά τοπόσημα της Πρωτεύουσας με ένα παχύ στρώμα θολούρας, επηρεάζοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων που ταξίδεψαν από την έρημο της Βόρειας Αφρικής ήταν αισθητές το μεσημέρι με την Αττική να αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα. Οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης εντοπίζονται στη νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο, με το φαινόμενο να επεκτείνεται και προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας γενικότερα την περιοχή των νότιων Βαλκανίων, καθώς η αέρια μάζα κινείται προς τα βορειοανατολικά.

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Συστάσεις των ειδικών

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλούνται στα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό. «Τα τελευταία χρόνια τη βιώνουμε όλο και πιο συχνά» είπε κάνοντας λόγο για πολλαπλές επιπτώσεις τόσο όσον αφορά τις αλλεργίες αλλά και προβλήματα στην καρδιά.

Όπως είπε, τα παιδιά, οι ενήλικες και οι εγκυμονούσες θα πρέπει να μη κυκλοφορούν δίχως μάσκα προστασίας. «Εάν η ένταση είναι πολύ μεγάλη μπορεί να γίνει μια σημαντική επιβάρυνση στην υγεία των ατόμων», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης υπογράμμισε την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής από συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Αν και πρόκειται για ένα σύνηθες φυσικό φαινόμενο, ο κ. Μαγιορκίνης επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι επηρεάζει άμεσα τα παιδιά, τα άτομα άνω των 65 ετών, καθώς και όσους πάσχουν από πνευμονοπάθειες (άσθμα, ΧΑΠ) ή καρδιολογικά προβλήματα. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι ενδέχεται να εμφανίσουν συμπτώματα όπως βήχα, κόπωση ή ακόμα και ένα αίσθημα σφιξίματος στον θώρακα.

Η βασική σύσταση για τους πολίτες με γνωστά υποκείμενα νοσήματα είναι η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους σε περίπτωση που αισθανθούν οποιαδήποτε επιδείνωση. Ο καθηγητής ήταν κατηγορηματικός στο ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε συνεννόηση με τον γιατρό και όχι αυθαίρετα, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η επιβάρυνση από τη σκόνη.

Μέτρα προστασίας

Για τον περιορισμό της έκθεσης στα σωματίδια μικροί και μεγάλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα προστασίας:

Περιορισμός δραστηριοτήτων: Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης και αθλητισμού σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η αυξημένη αναπνοή οδηγεί σε μεγαλύτερη εισπνοή σκόνης στους πνεύμονες.

Χρήση μάσκας: Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2), την οποία το κοινό γνωρίζει από την περίοδο της πανδημίας.

Προστασία εσωτερικών χώρων: Διατήρηση των παραθύρων κλειστών τις ώρες αιχμής του φαινομένου και χρήση ιονιστών ή καθαριστών αέρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι.