Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης η Ελλάδα - Συστάσεις προστασίας από τον ΕΟΔΥ - Real.gr

Η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου, βρίσκεται πλέον σε περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, νωρίτερα φέτος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης.

Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό σε περίπτωση επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με υποκείμενα νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, έγκυες γυναίκες, ανοσοκατασταλμένα άτομα, άτομα που διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας κλπ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και εν όψει της εορταστικής περιόδου, ο ΕΟΔΥ συστήνει: