Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης η Ελλάδα - Συστάσεις προστασίας από τον ΕΟΔΥ - Real.gr

Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης η Ελλάδα - Συστάσεις προστασίας από τον ΕΟΔΥ
Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης η Ελλάδα – Συστάσεις προστασίας από τον ΕΟΔΥ

21:15, 18/12/2025
ΠΗΓΗ: INTIME

Σύνοψη από το

  • Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό θεωρείται μέτριος, ενώ είναι υψηλός για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.
  • Ο ΕΟΔΥ συστήνει εμβολιασμό κατά της γρίπης χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης. Επίσης, προτείνεται άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου με συμβατή συμπτωματολογία.
  • Απαραίτητη είναι η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, όπως συχνό πλύσιμο των χεριών, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και καλός αερισμός. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, συστήνεται παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας.
Η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου, βρίσκεται πλέον σε περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, νωρίτερα φέτος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης.

Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό σε περίπτωση επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με υποκείμενα νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, έγκυες γυναίκες, ανοσοκατασταλμένα άτομα, άτομα που διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας κλπ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και εν όψει της εορταστικής περιόδου, ο ΕΟΔΥ συστήνει:

  • Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.
  • ‘Αμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.
  • Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

