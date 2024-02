Οι γυναίκες που ασκούνται τακτικά έχουν μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία από τους άνδρες που αθλούνται με την ίδια συχνότητα, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology.

