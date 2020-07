Στέλλα Δέμου: Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποδείχτηκε ένας κλάδος στρατηγικής σημασίας για την επιβίωση της χώρας

Τη σημασία της επάρκειας της χώρα μας σε βασικά φάρμακα τόνισε η Στέλλα Δέμου σε εκδήλωση του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Της Αιμιλίας Σταθάκου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή συζήτηση με τίτλο «Resilient Overcomers: Redefining Normal» που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συνεργασία της Επιτροπής Women in Business (WIB) την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, στην οποία συμμετείχε η κ. Στέλλα Δέμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της DEMO ABEE και υπεύθυνη Επιχειρησιακών Λειτουργιών.

Μέσα από έναν εξαιρετικά ενδιαφέρον και εποικοδομητικό διάλογο, γυναίκες από διαφορετικές εκφάνσεις της κοινωνίας μοιράστηκαν σκέψεις, απόψεις και εμπειρίες για τα βήματα, τις δράσεις και τις στρατηγικές που χρειαζόμαστε για να βγούμε νικητές από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

Όπως υποστήριξε η Στέλλα Δέμου, «τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο στηριζόταν στην λογική ότι οι ανεπτυγμένες χώρες θα ρίξουν τη βαρύτητα τους στην καινοτομία ενώ τα προϊόντα εντάσεως εργασίας θα έρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό όμως που δεν αντιληφθήκαμε είναι ότι τα βασικά αγαθά για την επιβίωση μιας χώρας είναι τα φάρμακα, η ενέργεια και τα τρόφιμα. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη το 2020 να ξεμένει από μάσκες, γάντια, φάρμακα. Υπάρχει σοβαρό θέμα αυτονομίας στα βασικά είδη. Αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να μας μείνει. Πρέπει να είμαστε αυτόνομοι στα βασικά είδη επιβίωσης. Στην πατρίδα μας είναι πολύ σημαντικό ότι στα βασικά φάρμακα η Ελλάδα δεν εξαρτάται από το κλείσιμο των συνόρων και τους περιορισμούς κυκλοφορίας γιατί παράγουμε τα δικά μας Ελληνικά φάρμακα. Οι τοπικές βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων έμεινα ανοιχτές στη διάρκεια του lockdown για να εφοδιάσουν την κοινωνία με τα είδη πρώτης ανάγκης. Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποδείχτηκε ένας κλάδος στρατηγικής σημασίας για την επιβίωση της χώρας. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να μιλάει για επενδύσεις στα βασικά φάρμακα και α’ ύλες στην Ευρώπη».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της και σε σχέση με το πώς οραματίζεται το μέλλον, η κα Δέμου ανέφερε ότι η πανδημία έφερε αρκετές αλλαγές που θα μείνουν και θα έχουν διάρκεια: Για παράδειγμα «Περισσότερη υγιεινή χωρίς να γινόμαστε υπερβολικοί, ακόμα και υποχόνδριοι, περισσότερη τηλεργασία αλλά και επιπτώσεις στο real estate με λιγότερους χώρους γραφείων εφόσον οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι. Όπως συνέβη με το e-shopping που ο κόσμος αγοράζει διαδικτυακά και το λιανεμπόριο βάλλεται. Θα υπάρξει μείωση ταξιδιών είτε αναψυχής είτε επαγγελματικών καθώς θα υπάρχει φόβος να ταξιδέψει κανείς σε κλειστούς χώρους όπως τα αεροπλάνα, ή να κάνει ταξίδια σε άλλες χώρες». «Το σοβαρότερο όμως», σημείωσε, «είναι ότι οι ανθρώπινες σχέσεις, θα γίνουν πιο δύσκολες καθώς ο φόβος της κοντινής επαφής καιροφυλακτεί παντού. Η αλλαγή που θα δώσει νόημα καθώς θα προχωράμε μπροστά είναι να γυρίσουμε πίσω στις παλιές αξίες. Θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε αλληλέγγυοι και ΟΧΙ ανταγωνιστικοί. Η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός, ή φροντίδα και η αλληλοϋποστήριξη είναι οι αλλαγές που θα δώσουν νόημα.»

Στην ερώτηση ποια ήταν η πιο σημαντική προσωπική της στιγμή κατά τη διάρκεια του lock down, ανέφερε: «Η πιο σημαντική στιγμή που έζησα ήταν μέσα από τη δουλειά μου, όταν μας ζητήθηκαν έκτακτες εξαγωγές βασικών φαρμάκων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Χώρες που ζητούσαν από εμάς να βοηθήσουμε το σύστημα υγείας τους που κατέρρεε. Χώρες που μετράγανε μέρες στα φάρμακα εντατικής. Μελετάγαμε πως θα διαφυλάξουμε πρώτα την Ελληνική αγορά και να στηρίξουμε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που κινδύνευαν με κατάρρευση. Μπορεί να ήταν μία λυπηρή, τραγική στιγμή αλλά συνάμα ένιωσα και πολύ υπερήφανη για την χώρα μας που μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας ξανά βρίσκεται στην θέση που της αρμόζει στην Ευρώπη και στον κόσμο.»

Στη συζήτηση την οποία συντόνισε ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Editorial Director, διαΝΕΟσις, εκτός από την Στέλλα Δέμου συμμετείχαν: η Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, η Μυλαίδη Στούµπου, Regional Director of Commercial Partner Channels and Programs for Multi-Country Cluster, Microsoft, η Αγνή Μαριακάκη, Ψυχολόγος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, MindSearch, και η Ζήνα Μαυροειδή, Διευθύνουσα Σύμβουλος, E-fresh.gr.