Στο Αρεταίειο το πρώτο Pampering Room για γυναίκες με καρκίνο, με αρωγό τη doValue Greece

Ένας χώρος χαλάρωσης, ψυχολογικής και σωματικής ανάπαυσης, κυρίως, όμως, ένας χώρος υποστήριξης και φροντίδας για τις γυναίκες με καρκίνο υλοποιείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του νοσοκομείου όπου οι γυναίκες με καρκίνο απευθύνονται για τη θεραπεία τους.

Τί είναι όμως το Pampering Room, το οποίο σχεδιάστηκε από την Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Αρεταιείου Νοσοκομείου, ιατρό κ. Πόπη Καλαϊτζή και υλοποιείται με την υποστήριξη της doValue Greece;

Με το καινοτόμο πρόγραμμα «Δίπλα στη Γυναίκα», οι ασθενείς στο Pampering Room μπορούν να ζητήσουν από το εξειδικευμένο προσωπικό συμβουλές που θα αφορούν την καθημερινότητά τους, αλλά και πιο σύνθετα προβλήματα όπως τη διαχείριση του πόνου, ενώ μπορούν να ενημερώνονται και για τις νέες συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσουν στη ζωή τους.

O καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Διευθυντής Β' Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Αρεταίειου Νοσοκομείου κ. Νίκος Βλάχος υπογράμμισε ότι: «Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η υποστηρικτική ιατρική είναι πολύ σημαντική για το Αρεταίειο το οποίο ως πανεπιστημιακό νοσοκομείο βρίσκεται διαρκώς στην αιχμή της επιστημονικής καινοτομίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια βάση όχι μόνο για την παροχή επιπρόσθετης υποστήριξης στις ασθενείς μας με καρκίνο, αλλά και βάση εκπαίδευσης για τους φοιτητές μας. Εξάλλου από τον Ιπποκράτη έως τις πιο σύγχρονες επιστημονικές έρευνες τεκμηριώνεται η σημασία της ολιστικής προσέγγισης των ασθενών και της θωράκισης της υγείας τους. Είμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα χαρούμενοι που το pamperingroom του Αρεταίειου εξελίσσεται σε ένα επιστημονικό πρότυπο».

Η doValue υποστηρίζει τις γυναίκες με καρκίνο

Όμως το Pampering Room δεν μένει στάσιμο, καθώς η επιτυχία της πρωτοβουλίας, πυροδότησε την ανάγκη για εξέλιξη. Έτσι, ο Σύλλογος Φίλων της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Αρεταιείου Νοσοκομείου προγραμματίζει τις επόμενες δράσεις, που έχουν να κάνουν με τη συγκέντρωση δωρεών για την ανακαίνιση των υποδομών, αλλά και τη θεσμοθέτηση των ετήσιων βραβείων «Δίπλα στη Γυναίκα» για την αναγνώριση του κοινωνικού έργου των υποστηρικτών.

Η doValue Greece ήταν η πρώτη εταιρεία στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την αξία της συμβολής της ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα υποστηρικτικής ιατρικής για γυναίκες με καρκίνο και να λειτουργήσει το Pampering Room.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τάσος Πανούσης, παίρνοντας το βραβείο τόνισε ότι: «Είναι πια κοινώς αποδεκτό ότι για να νικηθεί ο καρκίνος και να ανακουφιστούν οι ασθενείς χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση που αυτό το πρόγραμμα τη διασφαλίζει», αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Αρεταιείου Νοσοκομείου, ενώ κάλεσε και άλλα νοσοκομεία να υιοθετήσουν το πρόγραμμα.

Παράλληλα, ο κ. Πανούσης ανακοίνωσε ότι η doValue Greece θα στηρίξει τη λειτουργία του προγράμματος και του pampering room για έναν ακόμη χρόνο, καθώς επίσης θα καλύψει ανάγκες της κλινικής σε εξοπλισμό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον Σύλλογο Φίλων, δίπλα στο Αρεταίειο, δίπλα στη γυναίκα».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Πόπη Καλαϊτζή, αφού ευχαρίστησε τη doValue Greece, υποστήριξε: «Ο Σύλλογος στέκεται δίπλα σε κάθε γυναίκα με καρκίνο και σε συνεργασία με το υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της Κλινικής και εθελοντές, παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη ολιστική υποστήριξη σε ασθενείς, που διαγιγνώσκονται με γυναικολογικό καρκίνο. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει για να υποστηρίξουμε ψυχολογικά ασθενείς και συγγενείς, να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως “και τώρα τι πρέπει να αλλάξω στη ζωή ή τη διατροφή μου;”, να εντοπίσουμε και αντιμετωπίσουμε προβλήματα ύπνου, να ενθαρρύνουμε τη θεραπευτική άσκηση κ.λπ. Όπως αποδεικνύει η διεθνής Βιβλιογραφία , αλλά και η προσωπική μου εμπειρία ως ιατρού εξειδικευμένη στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η υποστηρικτική Ιατρική στον καρκίνο είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την θεραπεία του καρκίνου. Βοηθά όχι μόνον στην πρόληψη, αλλά και στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας, καθώς μειώνει τις επιπλοκές, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης χωρίς νόσο. Στο πρόγραμμα ενσωματώνουμε βέλτιστες διεθνείς επιστημονικές πρακτικές, στις οποίες είχα την τύχη να εκπαιδευτώ στη Γερμανία και να μετεκπαιδευτώ στην ειδικότητα Ιατρικής του Τρόπου Ζωής».

Aξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα υποστηρικτικής ιατρικής στο Αρεταίειο από τη doValue Greece βραβεύτηκε ως ενέργεια Εταιρικής Υπευθυνότητας στα βραβεία PR Awards, όπου τιμήθηκαν ενέργειες που ξεχώρισαν για το κοινωνικό τους αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε πρόσφατα επίσης ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στο πλαίσιο του συνεδρίου Most Powerful Women που διοργάνωσε το Fortune Greece. Μιλώντας στο πάνελ υπό τον τίτλο “A new era for women’s health and wellness”, η κυρία Νατάσα Κουκουράκη Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας της doValue Greece αναφέρθηκε στην ανάγκη που έχουν οι γυναίκες ασθενείς με καρκίνο για μια ολιστική υποστήριξη ώστε να ανακτήσουν δυνάμεις και να προχωρήσουν σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα με τον καρκίνο. Γι’ αυτό και, όπως είπε χαρακτηριστικά, το pampering room αποτελεί τη σημαντική βάση μιας νέας προσέγγισης που στέκεται «δίπλα στη γυναίκα».