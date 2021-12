Συγχρονες τεχνικές στην αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος – Αρθρο του Β. Μπιτούνη

Η εγχείρηση της αρθροπλαστικής του ισχίου και του γόνατος αποτελούν τις πλέον αποτελεσματικές εγχειρήσεις στη σύγχρονη ιατρική. Ιδιαιτέρως η αρθροπλαστική του ισχίου έχει χαρακτηριστεί και έχει γίνει πλήρως αποδεκτό ως η πλέον επιτυχημένη εγχείρηση του 20ου αιώνα (the Operation of the Century ) όπως δημοσιεύτηκε από τον συνιδρυτή του Διεθνούς Κέντρου Αρθροπλαστικής, καθηγητή των Πανεπιστημίων Bristol και Cape Town Ian Learmonth.