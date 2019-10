Συμμαχία της Roche για τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού

Η Roche και η Europa Donna Hellas, το ελληνικό forum της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για τον Καρκίνο του Μαστού, συμμαχούν για τις γυναίκες που πάσχουν από γυναικολογικούς καρκίνους και στέλνουν το μήνυμα για τη σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών και του τραχήλου της μήτρας.

Της Αιμιλίας Σταθάκου

Η αφορμή δόθηκε με τη διοργάνωση του 11ου Greece Race for the Cure 2019 από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού “Άλμα Ζωής”.

Με την ένωση των δυνάμεων των εργαζομένων της Roche Hellas και της Roche Diagnostics Hellas και των οικογενειών τους με τα μέλη της Europa Donna Hellas και τις δικές τους οικογένειες σχηματίστηκε μια κοινή ομάδα 275 συμμετεχόντων που περπάτησαν ή έτρεξαν «For Her-για Εκείνη».

Η Roche, για μια ακόμη χρονιά, στήριξε τη διοργάνωση ως επίσημος χορηγός στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “for HER”, μιας ολιστικής καμπάνιας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, των ωοθηκών και του τραχήλου της μήτρας, που υλοποιείται από τις εταιρείες Roche Hellas και Roche Diagnostics Hellas, υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ και της Ελληνικής HPV Εταιρείας και την υποστήριξη των συλλόγων ασθενών Άλμα Ζωής, Κ.Ε.Φ.Ι., ΑγκαλιάΖΩ και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ).

«Στη Roche γνωρίζουμε ότι η μάχη κατά του καρκίνου μπορεί να κερδηθεί με όπλο τη γνώση. Με τη συμμετοχή μας στη φετινή διοργάνωση του Greece Race for the Cure στο πλευρό της Europa Donna Hellas προσθέσαμε έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα ζωής, που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, με την εκστρατεία for HER με στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και το δικαίωμα κάθε γυναίκας να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ελέγχου και θεραπείας» δήλωσε η κ. Ξένια Καπόρη, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas.

«Είμαστε υπερήφανοι που ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τη Europa Donna Hellas και τρέξαμε από κοινού στο Race for the Cure. Διατηρώντας ως σημείο αναφοράς την εκστρατεία for HER, συνεχίζουμε να επενδύουμε σταθερά στη συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, για να ενισχύσουμε την ενημέρωση και την πρόληψη, για να καταπολεμήσουμε την άγνοια, για να περιορίσουμε το φόβο.» σημείωσε ο κ. Αθανάσιος Ακάλεστος, Head of Medical Scientific Affairs & Healthcare Development της Roche Diagnostics Hellas.

«Η Europa Donna Hellas διεκδικεί την προώθηση της έρευνας, τη δημιουργία εθνικών μητρώων καρκίνου του μαστού, την εξασφάλιση πρόσβασης σε ειδικά κέντρα μαστού και την άριστη παροχή υπηρεσιών και φροντίδας των περιστατικών με καρκίνο του μαστού σε όλη την Ελλάδα. Πίσω από μια διάγνωση υπάρχει ένα όνομα, μια γυναίκα, μια ζωή και μια ολόκληρη οικογένεια που πρέπει να επιζήσει και να ζήσει καλά! Μαζί με τη Roche, δίνουμε ένα μήνυμα υποστήριξης και διεκδίκησης, για εκείνη και για όσους την αγαπούν» δήλωσε η κ. Μιμή Μαρσέλλου, Αντιπρόεδρος της Europa Donna Hellas.