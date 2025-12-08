Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» - Από τα Δεδομένα στην Καινοτομία: Η νέα αρχιτεκτονική στο φάρμακο» - Real.gr

«Από τις Ελλείψεις στα Φάρμακα στην Παραγωγή με όχημα τη Βιοτεχνολογία. Από τα Δεδομένα στην Καινοτομία: Η νέα αρχιτεκτονική στο φάρμακο», ήταν ο τίτλος του δεύτερου πάνελ, στο πλαίσιο των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Της Δήμητρας Πανανού

Ερωτηθείς σχετικά με το πως τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μπορούν να μετασχηματιστούν σε πολιτικές φαρμάκου και όχι απλός σε δείκτες κατανάλωσης, η Νίκη Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ Α.Ε σχολίασε ότι «πλέον οι συνταγές ανέρχονται σε 1.200.000.000. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα της συνταγογράφησης είναι ένα ζωντανό σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο καθημερινά δουλεύει, παράγει και αποθηκεύει δεδομένα. Πάνω στα δεδομένα του συστήματος συνταγογράφησης χτίσαμε τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Πλέον, περνάμε στη φάση της αξιοποίησης των δεδομένων υγείας για στρατηγική».

Και συνέχισε: «Αυτό που θα θέλουμε να γίνει είναι η τροφοδότηση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας με τα στατιστικά δεδομένα τα οποία την ενδιαφέρουν και την αφορούν. Αυτό σημαίνει ότι η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα με την έννοια της αρχικής παραγωγής και της πρόβλεψης αλλά και στην κυκλοφορία ενός φαρμάκου».

Από την πλευρά του ο Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), σχολίασε ότι «ζούμε σε μια εποχή όπου τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχει τέτοια τεχνολογική εξέλιξη σε θέματα βιοτεχνολογίας που δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα φάρμακα με αποτελεσματικές και εξατομικευμένες θεραπείες. Από την άλλη ωστόσο υπάρχουν προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος των νέων τεχνολογιών. Εδώ είναι και ο ρόλος των φαρμακοποιών που καλύπτουν ιατρικές ανάγκες σε περιοχές όπου δεν υπάρχει καν Κέντρο Υγείας».

Ο Νικόλαος Μπουφίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος BENNETT GROUP, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), σχολίασε ότι «πεποίθηση μας είναι ότι όλοι οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα. Θα πρέπει να στηρίζουμε τον Έλληνα ασθενή με ποιοτικά ελληνικά φάρμακα, τα οποία ως ΠΕΦ τα εξάγουμε σε πάνω από 85 χώρες αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα, ο κ. Μπουφίδης τόνισε ότι «μέσα από τα δεδομένα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μπορούμε με τα ελληνικά γενόσημα φάρμακα να καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ασθενών πάνω από το 70% με 80% που αφορά τις περισσότερες γενικές κατηγορίες και μέσα απ’ αυτό αποταμιεύουμε λεφτά για τα καινοτόμα γιατί αυτή είναι η λύση για την επόμενη πενταετία».

Από την πλευρά της η Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, σημείωσε ότι «αν θέλουμε ο ασθενής να είναι πραγματικά ωφελούμενος και όχι μια πηγή δεδομένων χρειάζονται τρεις διασφαλίσεις. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα, σωστή αξιολόγηση των δεδομένων και ορθή συνταγογράφηση. Παράλληλα, να υπάρχει επιτάχυνση των αποζημιώσεων, παρακολούθηση ελλείψεων, προστασία των οικονομικών φαρμάκων και πλήρης διασύνδεση όλων των συστημάτων. Όλα αυτά δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς θεσμική συμμετοχή των ασθενών».

Τον λόγο πήρε τέλος και ο Ιωάννης Μαλλιαρός, Πρόεδρος Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αττικής (Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ). «Ο λόγος που οδήγησε τους φαρμακοποιούς να συστήσουν συνεταιρισμούς είναι ότι ήθελαν να ελέγχουν τον προηγούμενο κρίκο στην αλυσίδα του φαρμάκου ώστε να τον επηρεάζουν, να μπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη και τη βιωσιμότητά τους. Καταφέραμε να παντρέψουμε την κοινωνική οικονομία της αλληλεγγύης με την οικονομική υγεία. Αναπτυσσόμαστε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι φαρμακοποιοί μας εμπιστεύονται γιατί βλέπουν το όφελος που έχουν και τη δέσμευσή μας στην ποιότητα. Ο ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ δεν είναι απλά μια φαρμακαποθήκη είναι πολλά περισσότερα απ’ αυτό. Είναι μια προσφορά στην κοινωνία».

Δείτε Live το Συνέδριο:

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από τον ιστότοπο ygeiasummit.gr και τα sites enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr, και enikonomia.gr, ενώ ο real fm θα μεταδίδει καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου εκτενή αποσπάσματα.

