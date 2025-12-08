Quantcast
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει - Real.gr
real player

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

15:59, 08/12/2025
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Το ετήσιο συνέδριο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting. υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.
Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Στο πάνελ για τη νέα εποχή της κλινικής έρευνας, του ετήσιου συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’όλα 2025» συζητήθηκαν οι αλλαγές που συντελούνται στην κλινική έρευνα, καθώς η ΤΝ και οι ψηφιακές υποδομές επανακαθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, εκτελούνται και ολοκληρώνονται οι μελέτες. Οι ομιλήτριες -που βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων- ανέδειξαν τις ευκαιρίες για την Ελλάδα, αλλά και τις προϋποθέσεις για να αξιοποιηθεί πλήρως η νέα τεχνολογική πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας, Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ολοκληρώσει πλήρως τη μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τις κλινικές μελέτες, μια διαδικασία που δημιούργησε τη «μεταβατική κάμψη» του 2024. Ωστόσο, το 2025 -όπως είπε- καταγράφει ήδη ισχυρή ανάκαμψη, καθώς μέχρι τον Νοέμβριο έχουν υποβληθεί 260 νέες αιτήσεις, όταν το σύνολο του 2024 έκλεισε στις 217. «Πρόκειται για ένα πραγματικό παράθυρο ευκαιρίας που θέλουμε να αξιοποιήσουμε», τόνισε, εξηγώντας ότι το υπουργείο έχει ολοκληρώσει συστηματική χαρτογράφηση των αδυναμιών του συστήματος και κινείται βήμα-βήμα στη θεραπεία τους. Η κ. Βιλδιρίδη σημείωσε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον 14η μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τις νέες υποβληθείσες αιτήσεις, ενώ βασική προτεραιότητα του υπουργείου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, συνεκτικού πλαισίου για τις κλινικές μελέτες, σε συνέχεια της δουλειάς που ξεκίνησε το 2019. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο επενδυτικό clawback, το οποίο -σε αντίθεση με το κλασικό clawback- λειτουργεί ως αναπτυξιακό εργαλείο. «Δόθηκαν κίνητρα στις δομές υγείας ώστε τα έσοδα από τις κλινικές μελέτες να μπορούν να τα επενδύσουν σε εξοπλισμό και υποδομές. Δόθηκε λοιπόν ένας ερευνητικός προσανατολισμός στα νοσοκομεία» τόνισε η ίδια. Τέλος, υπογράμμισε τη μεγάλη τομή που φέρνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται αυτές τις ημέρες, η οποία θεσμοθετεί την παράλληλη υποβολή φακέλων σε ΕΟΦ, Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας και κέντρα διεξαγωγής, εξαλείφοντας καθυστερήσεις και επιταχύνοντας σημαντικά την αδειοδότηση των κλινικών μελετών.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος Hellenic Association of CROs-HACRO, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος CORONIS Research, Ευαγγελία Κοράκη τοποθετήθηκε για τη θέση της Ελλάδας στο νέο παγκόσμιο τοπίο της κλινικής έρευνας, υπογραμμίζοντας ότι η αξιολόγηση πρέπει πάντα να γίνεται σε σύγκριση με το διεθνές περιβάλλον. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη συνολικά φαίνεται να χάνει μέρος της ανταγωνιστικότητάς της, ενώ η Κίνα εισέρχεται δυναμικά στο πεδίο. «Μέσα όμως σε αυτή τη δύσκολη εικόνα, η Ελλάδα έχει μια θετική αποτύπωση», σημείωσε. Η χώρα, όπως είπε, διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ερευνητές διεθνούς κύρους, ωστόσο, υπάρχουν και αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η κ. Κοράκη χαιρέτισε τη βούληση του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε πλήρη αποτύπωση και χαρτογράφηση του συστήματος, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «προς τη σωστή κατεύθυνση», ενώ τόνισε ότι παραμένει σημαντικός χώρος για βελτίωση, ώστε η Ελλάδα να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη κλινικής έρευνας.

Τη συζήτηση συντόνισε η διευθύντρια Σύνταξης oloygeia.gr και συντάκτρια υγείας της Realnews και του Real fm, Αιμιλία Σταθάκου. Το ετήσιο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Στο συνέδριο παίρνουν μέρος κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, επιστήμονες, εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς, του επιχειρηματικού κόσμου, των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών που θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για ένα σύστημα υγείας που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.

Δείτε Live το Συνέδριο:

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από τον ιστότοπο ygeiasummit.gr και τα sites enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr, και enikonomia.gr, ενώ ο real fm θα μεταδίδει καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου εκτενή αποσπάσματα.

Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: ELPEN, DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY και HELLENIC COPPER. Ασημένιοι χορηγοί οι: EUROLIFE FFH, NeuroOncology.gr, Bioiatriki, INTEGRIS Pharma, ETHNIKI First Insurance, CORONIS, BENNETTPHARMACEUTICAL INDUSTRY, Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ..

Χορηγοί είναι οι: Εθνική Τράπεζα, Athens Medical Group, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, HHG, DIAVERUM, ANAGENNISI, SIEMENS Ηealthineers, EIZO, UNI- PHARMA, RAFARM, Affidea, HEALTH CERT, Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής, SM Company.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

15:32 08/12
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

13:42 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

13:20 08/12
Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

15:15 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12

Ροή Ειδήσεων

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

16:30 08/12
Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

16:23 08/12
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

16:15 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

16:00 08/12
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

15:59 08/12
Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

15:45 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

15:39 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved