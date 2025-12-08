Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Τα μέτρα προστασίας και οι πρωτοβουλίες για την «θωράκιση» από τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις - Real.gr

Για την πρωτοβουλία του υπουργείου Μεταφορών να εγκαταστήσει αντιμικροβιακά φίλτρα ιόντων χαλκού στα λεωφορεία, μίλησε κατά την εισήγηση του ο Αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενότητα «Μέτρα για την Πρόληψη των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων: Πιστοποιήσεις στις Νοσοκομειακές Δομές», του ετήσιου συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία έχει μία απλή λογική πίσω της, καθώς αυτές οι επιφάνειες στα μέσα μεταφοράς, γεμίζουν με μικρόβια λόγω του συνωστισμού, τα οποία μεταφέρονται και έχουν τα γνωστά αποτελέσματα. Συνεπώς, χρησιμοποιούμε τον χαλκό, ο οποίος έχει την ιδιότητα να σταματάει την αναμετάδοση των ιών. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να βάλουμε ένα φρένο, μέσα στα λεωφορεία, σε αυτήν την μεγάλη μεταδοτικότητα. Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει τις σχετικές πιστοποιήσεις από τον ΕΟΦ. Από τις έρευνες που έχουν κυκλοφορήσει πρόκειται για ένα μέτρο που όπου έχει εφαρμοστεί έχει φέρει αποτελέσματα. Με την πρωτοβουλία αυτή θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε στην δημόσια Υγεία», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

Ο Ανάργυρος Σουλιώτης, Γενικός Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, αναφερόμενος στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις ανέφερε «ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και πολλές οικογένειες έχουν χάσει ανθρώπους που μπήκαν για μια εγχείρηση ρουτίνα και τελικά δεν βγήκαν. Τα όπλα που υπάρχουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η ενημέρωση και τα μέτρα για την αντιμικροβιακή θωράκιση, όπως ο αέρας, τα αντιμικροβιακά φίλτρα χαλκού και αργύρου. Πλέον γνωρίζουν οι νοσοκομειακές επιτροπές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που εμπορεύεται τέτοια προϊόντα και έχουμε κάνει σημαντικά έργα σε πολλά νοσοκομεία».

Από την πλευρά του, ο Εμμανουήλ Παπασάββας, Πρόεδρος Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”, τόνισε: «Πράγματι οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με μια μελέτη του ΕΟΔΥ, τα νοσοκομεία στη χώρα μας, έχουν από τα υψηλότερα επίπεδα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ευρώπη. Όσο αφορά την συχνότητα των λοιμώξεων περίπου το 12% των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία θα παρουσιάσουν μία λοίμωξη και το ποσοστό αυτό είναι ακόμα πιο μεγάλο στους ασθενείς που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας το οποίο φτάνει περίπου στο 45%». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι σε ότι αφορά το νοσοκομείο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”, τα ποσοστά είναι πολύ πιο χαμηλά λόγω των αυστηρών κανόνων και πρωτοκόλλου που εφαρμόζεται.

Ο Γρηγόρης Βλαχάκης, Διοικητής & Πρόεδρος ΔΣ Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, σημείωσε ότι «το νοσοκομείο της Λάρισας είναι ένα κομβικό νοσοκομείο που παίζει σημαντικό ρόλο στην Κεντρική Ελλάδα και αυτό φάνηκε σε όλες τις μεγάλες κρίσεις που περάσαμε στον χώρο της υγείας. Μιλάω για την περίοδο του κορωνοιού, για τους σεισμούς που έγιναν στην περιοχή της Λάρισας, τις πλημμύρες και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ήταν το νοσοκομείο που εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της περιοχής, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα ανασφάλειας και εμείς ως νοσοκομείο προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους ασθενείς».

«Στα παιδιατρικά νοσοκομεία τα ποσοστά είναι σε ότι αφορά τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, είναι σαφώς καλύτερα», επεσήμανε η Ευανθία Μπότσα, Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ά Παιδιατρικής Κλινικής, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». «Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι το δικό μας νοσοκομείο, είναι το πρώτο νοσοκομείο που ξεκίνησε να συμμετέχει σε προγράμματα επιτήρησης υγιεινής των χεριών και καταγραφής λοιμώξεων εδώ και μία δεκαετία, οπότε έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή σε υγιεινή των χεριών πάνω από το 80% που για τα ελληνικά δεδομένα είναι ένα πολύ καλός στόχος.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Δημήτριος Βελισσαρίου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής Ποιότητας HEALTHCERT σημείωσε: «ο στόχος μας είναι να βλέπουμε τις πρακτικές πως εξελίσσονται και βελτιώνονται. Καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκειακών λοιμώξεων είναι οι σωστές υποδομές, θέματα υγιεινής, εκπαίδευσης προσωπικού και συνολικά των πόρων. Ο δικός μας ρόλος σαν φορέας πιστοποίησης είναι με έναν τρόπο αμερόληπτο να πηγαίνουμε σε χώρους υγείας και να τους ελέγχουμε».

Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Αλέξανδρος Κόντης, Αρχισυντάκτης Realnews.

