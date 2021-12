Συνέδριο: Υγεία πάνω απ’ όλα - 2021

Τα διδάγματα από τη διαχείριση της πανδημίας, οι προκλήσεις στη μετά Covid-19 εποχή, η ακτινογραφία του νέου ΕΣΥ, οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας και οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας για την αντιμετώπιση διαδεδομένων παθήσεων και σοβαρών ασθενειών βρέθηκαν στην κορυφή της ατζέντας της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, διακεκριμένοι επιστήμονες και στελέχη φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου έδωσαν ραντεβού την Τετάρτη στο Athens Marriott Hotel. Γιατί η Υγεία είναι πάνω απ ‘όλα!