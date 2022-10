Συνέδριο: Υγεία πάνω απ’ όλα - Η επόμενη ημέρα και οι παρεμβάσεις με έμφαση στην πρόληψη -Βίντεο

Oλοκληρώθηκε το συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στο Athens Marriott Hotel, συζητήθηκαν:

Η εθνική στρατηγική με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας της Ελλάδας. Ο επανασχεδιασμός με βάση και την εμπειρία της πανδημίας Covid-19. Η νέα δομή του ΕΣΥ και οι πυλώνες του. Ο προσωπικός γιατρός, η πρωτοβάθμια περίθαλψη και οι προληπτικές εξετάσεις. Η πολιτική σε σχέση με το φάρμακο, το clawback και τα προβλήματα.

Πλεύρης: 2.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με το πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά” για τον καρκίνο του μαστού

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης κατά τη διάρκεια του 2oυ Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022» που συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Πέρσι τέτοια εποχή ήταν το πρώτο συνέδριο που συμμετείχα ως υπουργός και είχαμε αναφερθεί για το κομμάτι της πανδημίας. Η πανδημία βέβαια υπάρχει ακόμα, ωστόσο βρίσκεται σε άλλη φάση, η οποία έχει να κάνει με την δυνατότητα συνύπαρξης μας με αυτήν μέσω των εμβολίων και των αντιικών φαρμάκων. Αυτός ο χειμώνας θα είναι ένας καλύτερος χειμώνας. Ήδη έχουμε ένα μοντέλο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα που θα έχει τα χαρακτηριστικά αντιμετώπισης της πανδημίας ως ενδημικής νόσου» δήλωσε ο υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην διαφορετική φιλοσοφία με την οποία πρέπει να προσεγγίζεται ο τομέας της υγείας τονίζοντας ότι: «το θέμα στο κομμάτι της υγείας είναι πώς θα δούμε την υγεία με μια ολιστική προσέγγιση και προς αυτή την κατεύθυνση ξεκινήσαμε για να θέσουμε τις βάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού υπογραμμίζοντας ότι μέχρι σήμερα αριθμεί 4,5 εκατ. πολίτες και 3.400 γιατρούς. Κατά την εισήγηση του ιδιαίτερη μνεία έκανε στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» υπογραμμίζοντας ότι το μοντέλο σε όλα τα συστήματα υγείας είναι να κρατήσουμε τον πολίτη υγιή.

«Ήδη από την πρώτη φάση του προγράμματος γύρω στις 2 χιλιάδες γυναίκες έχουν διαγνωστεί σε τόσο πρώιμο στάδιο που δε θα χρειαστεί να κάνουν ούτε χημειοθεραπείες ούτε μαστεκτομή». Τέλος αναφέρθηκε και στα χρηματοδοτικά εργαλεία με τα οποία θα ενισχυθεί ο τομέα της υγείας τονίζοντας ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν στη δημόσια υγεία περί τα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ για το clawback προανήγγειλε ότι από του χρόνου θα υπάρχει ένας καλύτερος προϋπολογισμός αλλά ξεκαθάρισε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε τον έλεγχο των καταναλώσεων.

Πλεύρης: «Στόχος να μειωθούν οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία, μέσα από ένα ολιστικό πρόγραμμα με το οποίο θα πραγματοποιούνται χειρουργεία και στον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πολίτη»

Εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με τα φλέγοντα θέματα στον τομέα της υγείας και της αντιμετώπισης της πανδημίας παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο της ημερίδας «Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022» που συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερωτηθείς για τις προληπτικές εξετάσεις και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα «Φώφη Γεννημάτα» και με ποιον τρόπο μπορεί να «εδραιωθεί» και να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο για την υγεία των γυναικών, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι: «τα πρώτα στοιχεία μας δείχνουν, μας κάνουν να νιώθουμε αισιοδοξία, καθώς στις πρώτες χιλιάδες εξετάσεις έχουμε έναν αριθμό 2.400 γυναικών, οι 300 διαγνώστηκαν με καρκίνο και θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες θεραπείες και οι υπόλοιπες 2.100 διαγνώσθηκαν αρκετά πρόωρα. Ο στόχος του προγράμματος είναι να είναι ετήσιο και επαναλαμβανόμενο. Με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσουμε την κουλτούρα που λείπει».

Αναφορικά με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ο ίδιος είπε ότι η Ελλάδα έχει έναν ισχυρό κλάδο, έναν πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, ωστόσο σχετικά με την στήριξη της εθνικής φαρμακοβιομηχανίας πρόσθεσε ότι: «η Ευρώπη έχει πρόβλημα παραγωγής όπως φάνηκε και στην πανδημία. Θα πρέπει να έχει παραγωγή η Ευρώπη και όχι εξάρτηση από τις χώρες της Ασίας». Σχετικά με το clawback ο υπουργός είπε ότι ο προϋπολογισμός πλέον σπάει ανά κατηγορίες, ώστε τα φθηνότερα φάρμακα να μην επωμίζονται υπέρμετρο clawback, ενώ τόνισε ότι: «δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε τον έλεγχο της συνταγογράφησης που θέλουμε».

Στη συνέχεια ερωτηθείς σχετικά με την πρωτοβάθμια υγεία και τον ΕΟΠΥΥ σχολίασε ότι: «μια πολιτική που είχαμε εξαγγείλει είχε να κάνει με τα ποιοτικά κριτήρια στον ΕΟΠΥΥ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Οργανισμός υπάρχει για να εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο. Θα πρέπει να υπάρχουν ποιοτικοί δείκτες. Για παράδειγμα διαφορετικά θα πρέπει να αποζημιώνεται μια κλινική που έχει στη ΜΕΘ συγκεκριμένο προσωπικό, από μια άλλη κλινική που απλώς υπάρχει και λειτουργεί με πολύ λιγότερους ποιοτικούς δείκτες». Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα υπάρχει ενίσχυση στον προϋπολογισμό και θα υπάρξουν πολιτικές με πλαφόν στο clawback. «Το 2023 θα έχουμε καλύτερους προϋπολογισμούς και καλύτερη διαχείριση των περιστατικών» πρόσθεσε ο ίδιος.

Σχετικά με τις λίστες αναμονής στα χειρουργεία, ένα κρίσιμο θέμα όπως τόνισε και ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου, ο υπουργός είπε ότι γίνεται εκκαθάριση της λίστας χειρουργείων. «Κάποιοι συμπολίτες μας αναγκάστηκαν να πάνε να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα και αυτό δεν ήταν επιτυχία της πολιτείας. Αφού πλέον εξαντλήσουμε τις δυνατότητες θα κοιτάξουμε να το κάνουμε στον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμία πληρωμή χωρίς καμία επιβάρυνση στον πολίτη γιατί είναι υποχρέωση της πολιτείας. Είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα, από το οποίο υπολογίζουμε σε ένα εξάμηνο να έχουμε λιγότερα χειρουργεία απ’ ό,τι πριν την πανδημία».

Για την πανδημία ο υπουργός ανέφερε ότι είμαστε σε μια άλλη φάση της πανδημίας. «Εάν κοιτάξουμε την περσινή ημέρα αντί για 300 διασωληνωμένους πέρσι φέτος έχουμε 80», ενώ για τον εμβολιασμό τόνισε ότι: «είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον εμβολιασμό αλλά είμαστε χαμηλά. Πρέπει να εμβολιαστούν οι ομάδες για τις οποίες υπάρχει σύσταση, καθώς προστατεύουν από την βαριά νόσηση».

Αναφορικά με τον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού, ο υπουργός Υγείας είπε ότι ο θεσμός αυτός απευθύνεται σε πολίτες όχι σε ασθενείς. «Ο στόχος είναι από μικρή ηλικία κάποιος να παρακολουθεί την υγεία του και να παίρνει συμβουλές από τον γιατρό, ο οποίος θα τον κατευθύνει. Ο στόχος μας είναι φτάσουμε τους 8 εκατ. πολίτες, ενώ ένα από τα επόμενα στάδια του θεσμού είναι να υπάρχει και δυνατότητα ιδιωτικής παρουσίας προσωπικού γιατρού με αυστηρή επιτήρηση».

Η επόμενη μέρα του συστήματος Υγείας και οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται με έμφαση στην πρόληψη

Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού, η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και οι προληπτικές εξετάσεις συζητήθηκαν κατά την πρώτη ενότητα του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022».

Κατά την εισήγηση του ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι στην Ελλάδα όταν θέλουμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση πρέπει πάντα να ξεχωρίζουμε τρία πράγματα, το γιατί θες να αλλάξεις κάποια πράγματα, το που θες να πας και κυρίως το πώς θες να πας. «Στη χώρα μας στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πάσχουμε στο πώς πρέπει να πας, δηλαδή στο πώς να σχεδιάσουμε και κυρίως στο πώς να εκτελέσουμε στο πεδίο, καθώς το που πρέπει να πάμε το έχουμε συμφωνήσει και αυτό είναι ο Προσωπικός Γιατρός. Η πιο σκληρή κριτική που έχει γίνει είναι σε διαχειριστικές λεπτομέρειες αλλά δεν υπάρχει διαφωνία επί του θεσμού» περιέγραψε ο ίδιος τονίζοντας ότι μέχρι τώρα στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού έχουμε σύνολο εγγεγραμμένων πολιτών 4,5 εκατ. πολιτών.

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την Ελλάδα στον τομέα της υγείας υπογραμμίζοντας ότι: «υπάρχει διαφορά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη στην χώρα μας, ωστόσο υστερούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προληπτικές εξετάσεις, στην ισότητα και στην καθολική πρόσβαση. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι λόγω γεωργικής τοποθεσίας ή οικονομικής δυνατότητας δεν έχουν ίση πρόσβαση». Σχετικά με την ψηφιακό μετασχηματισμό στο κομμάτι της υγείας, ο ίδιος είπε ότι γίνονται βήματα. «Ο ψηφιακός φάκελος υπάρχει και έχει ήδη καθοριστεί το πρώτο ραντεβού στον προσωπικό γιατρό ώστε να διαμορφωθεί ο φάκελος. Σκεφτείτε ότι μόνο μία επίσκεψη να πετύχουμε, η οποία διαρκεί υποχρεωτικά 30 λεπτά έχει δημιουργηθεί ο ψηφιακός φάκελος του ασθενούς» είπε ο Μ. Θεμιστοκλέους.

«Αυτό που απασχολεί τον κάθε πολίτη είναι να έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το υγειονομικό μας δυναμικό, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης της χώρας πολλοί γιατροί έφυγαν από την χώρα» εξήγησε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης θέλοντας να επισημάνει τα προβλήματα του κλάδου. «Πάνω από 20.000 γιατροί έφυγαν τα τελευταία 10 χρόνια από την Ελλάδα. Όπου έχουν πάει έχουν κατακτήσει επάξια πολύ σημαντικές θέσεις. Ο κάθε γιατρός που φεύγει στοιχίζει στην οικογένεια και στην πολιτεία πάνω από 300.000 ευρώ» πρόσθεσε ο ίδιος. Για το ζήτημα του προσυμπτωματικού ελέγχου τόνισε ότι η πρόληψη πρέπει να είναι «διαθέσιμη» για όλους τους πολίτες και προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται μεγάλη προσπάθεια με τον προσωπικό γιατρό. Σχετικά με το ΕΣΥ, ο κ. Πατούλης είπε ότι: «Το ΕΣΥ ήταν όχι μόνο ο καλύτερος αρωγός του ασθενούς αλλά και το καλύτερο σχολείο των Ελλήνων γιατρών».

Ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Γεώργιος Φραγγίδης σχολίασε για τις προληπτικές εξετάσεις ότι χρειάζεται ενημέρωση ώστε να καταλάβουν οι πολίτες τι ακριβώς είναι η πρόληψη. «Υπάρχει η πρωτογενής και η δευτερογενής πρόληψη που έχει να κάνει με τον προσυμπτωματικό έλεγχο και η τριτογενής που είναι πλέον ο ασθενής». Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» λέγοντας ότι: «σήμερα είναι η μέρα απώλειας της αγαπημένης μας Φώφης Γεννηματά που έπαιξε σημαντικό ρόλο στα θέματα υγείας». Όσον αφορά τον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού στον οποίο και αναφέρθηκε εκτενώς, ο ίδιος είπε ότι: «είναι ένας θεσμός που εάν λειτουργήσει είναι εξαιρετικά απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη χώρα μας». Ωστόσο, ο κ. Φραγγίδης ξεκαθάρισε ότι άλλο η περίθαλψη και άλλο η πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας. Όπως είπε αυτό που χρειάζεται είναι ενημέρωση, πρόληψη, ενσωμάτωση των προβλημάτων της περιοχής, γεωγραφική χαρτογράφηση, ενώ παράλληλα χρειάζεται να εκπαιδεύονται οι γιατροί συνεχώς.

Ο γενικός διευθυντής του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Πάνος Μινογιάννης τόνισε πώς η ουσία παροχής υπηρεσιών σε ένα σύστημα υγείας είναι η άμεση επαφή πολίτη και γιατρού. «Ένας πολίτης και ένας γιατρός σε ένα δωμάτιο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε την σημασία των χρημάτων που ξοδεύονται στην πρόληψη, στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια υγεία. «Από κάπου πρέπει να βρεθούν τα χρήματα και αυτό ταλανίζει την Αριστοτέλους – δηλαδή το υπουργείο Υγείας» σχολίασε ο κ. Μινογιάννης. Ιδιαίτερη σημασία κατά την ομιλία του έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς είπε ότι είναι πολύ σημαντικός και μάλιστα παρέθεσε πλήθος παραδειγμάτων στα οποία η ψηφιοποίηση θα είχε εφαρμογή βοηθώντας σε μεγάλο βαθμό τον εκσυγχρονισμό του κλάδου.

«Οι διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν τόσο στο ΕΣΥ όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι τεράστιες. Η κρίση ανέδειξε όλα τα κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα και είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Για αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε εκπαίδευση» τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, Ανάργυρος Μαριόλης. Παράλληλα, ο ίδιος στάθηκε στους πολίτες λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «είναι εντυπωσιακό ότι οι πολίτες έχουν δείξει τον δρόμο χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και προσωπικός γιατρός».

Από την πλευρά της, η προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του υπουργείου Υγείας, Φωτεινή Τ. Κουλούρη ανέφερε ότι η Ελλάδα με στοιχεία του 2019 δεν είχε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και οι μελλοντικές δράσεις πρέπει να συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης, ενώ ανακοίνωσε ότι: «το πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου του τραχήλου της μήτρας πάρα πολύ γρήγορα θα ανακοινωθεί από το υπουργείο. Ο προϋπολογισμός είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης». Στόχος είναι όπως είπε η κ. Κουλούρη όλες οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες, ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις για να πετύχουν πρέπει να γίνονται με μικρά αλλά σταθερά βήματα. Το πάνελ συντόνισε ο εκδότης-διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου.

Η πολιτική σε σχέση με το φάρμακο, το clawback και τα προβλήματα της βιομηχανίας

Το clawback φαρμάκου και Ιδιωτών παρόχων αναλύθηκαν κατά την δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022».

Στην εισήγηση του ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕΝ, πρόεδρος ΠΕΦ, μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ, μέλος Δ.Σ. Medicines for Europe, Θεόδωρος Ε. Τρύφων παρατήρησε πώς υπάρχει εξάρτηση της Ε.Ε. στις εισαγωγές και ιδιαίτερα στον τομέα των φαρμάκων, κάτι που όπως είπε αναδείχθηκε ιδιαιτέρως την περίοδο της πανδημίας.

«Η πανδημία νομίζω ανέδειξε πολύ έντονα το γεγονός ότι η Ε.Ε. εξαρτάται πολύ περισσότερο απ’ οτι της αναλογεί σε εισαγωγές, και αυτό ισχύει και στον τομέα των φαρμάκων. Έστω και αργά έχει ξεκινήσει μια έντονη συζήτηση για το πως θα μπορούσε ένας επαναπατρισμός μέρους της παραγωγής στην Ε.Ε».

Επεσήμανε, μάλιστα, ότι το ελληνικό φάρμακο ταξιδεύει σε πάνω από 130 χώρες αναδεικνύοντας έτσι την εμπορική δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Κάνοντας μια αποτίμηση της περασμένης δεκαετίας και των σοβαρών επιπτώσεων που είχε η κρίση στην οικονομία της χώρας, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στην υποχρηματοδότηση που παρατηρήθηκε στον τομέα της υγείας.

Όσον αφορά τον τομέα των επενδύσεων, ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕΝ σημείωσε ότι: «είναι ξεκάθαρο ότι για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι επενδύσεις πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της υπερφορολόγησης». Μάλιστα, αποτίμησε θετικά την πρόοδο της ψηφιοποίησης στη χώρα μας, ωστόσο όπως είπε η ελληνική οικονομία βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον νέων προκλήσεων. Όσον αφορά τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, ο κ. Τρύφων επισήμανε ότι: «ζητάμε τεκμηριωμένα να μπορέσει η φαρμακοβιομηχανία να πάρει αυτό που της αναλογεί. Τίποτα παραπάνω». Για τις ελλείψεις των φαρμάκων στην αγορά εξήγησε ότι: «ο βασικός λόγος είναι πως οι τιμές στα φάρμακα στην Ελλάδα είναι φθηνότερες από άλλες χώρες στην Ε.Ε. οπότε προκύπτει παραεμπόριο». Τέλος, μιλώντας για την κερδοφορία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ο κ. Τρύφων διευκρίνισε ότι το 90-95% των κερδών της προέρχονται από τις εξαγωγές.

Από την πλευρά της, η διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη ανέφερε ότι η ενίσχυση του προϋπολογισμού είναι πολύ σημαντική, για αυτό και δόθηκαν γενναίες «ενέσεις» στον προϋπολογισμό του φαρμάκου. «Γενικά η ενίσχυση του προϋπολογισμού υπολογίζεται σε πάνω από 300 εκατ. ευρώ. Έχουμε λοιπόν ανταποκριθεί στο να ενισχύσουμε το κομμάτι αυτό, ενώ παράλληλα έχουμε σημαντική δαπάνη σε νέες καινοτόμες θεραπείες». Τόνισε, ωστόσο ότι στη χώρα μας δεν έχουμε συνδέσει την αποτελεσματικότητα με την αποζημίωση κάτι που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες χώρες. Μάλιστα, αναφέρθηκε στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού λέγοντας ότι είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο καρδιολόγος-αρχίατρος ε.α., πρόεδρος ΕΕΚΕ και ΠΟΣΚΕ και αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτιος Ν. Πατσουράκος στο clawback επισημαίνοντας ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, ενώ τόνισε ότι η ΠΦΥ χρειάζεται στήριξη. Για παράδειγμα όπως είπε: «το τρίπλεξ βάση του κρατικού τιμολογίου είναι στα 58 ευρώ, εάν πάρουμε το rebate και μετά το clawback φτάνει το κράτος να δίνει 15 ευρώ και η συμμετοχή του ασθενή είναι στα 10 ευρώ. Άρα 25 ευρώ. Σε τάξη μεγέθους κάθε μήνα ένα εργαστήριο φτάνει σε ένα σημείο να δίνει από αυτό που υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ να του παίρνουν πίσω το 60%». Παράλληλα, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι το clawback αυξήθηκε αποδίδοντας την συγκεκριμένη εξέλιξη στο ότι οι ασθενείς μέσα στην πανδημία δεν πήγαιναν στα νοσοκομεία.

«Η αποκατάσταση είναι μια υπηρεσία που παρέχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που κάνουμε είναι μετά νοσοκομειακή φροντίδα ανθρώπων που έχουν ανάγκη τη βοήθεια μας για να ορθοστατήσουν» δήλωσε η πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνουσα σύμβουλος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΕ, Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Θεσσαλονίκης, Αργυρή Βαγιωνά. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε και για τις υπηρεσίες του Κέντρου ενώ όπως έχουν μπει σε διαδικασία συζήτησης για καινούργιες συμβάσεις. «Η βασική πηγή διαφοροποίησης είναι η αξιολόγηση των παρόχων» κατέληξε η κ. Βαγιωνά.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών και γενικός διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Θεόδωρος Χαμακιώτης υπογράμμισε ότι το clawback είναι ένα μέτρο που μπήκε στη διάρκεια της κρίσης και ενώ λέγαμε ότι θα τελειώσει από το 2019 έχουμε φτάσει στο 2024. «Εμείς φτάνουμε στο να μας κόβει το κράτος το 50% των υποβολών μας στο τέλος του χρόνου» πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα μίλησε για την οικονομική πίεση που βιώνουν οι ελληνικές κλινικές με την ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού. «Είναι ένα θέμα σαφές και καθαρά αναπτυξιακό. Στη διάρκεια της κρίσης έκλεισαν πάνω από 30 κλινικές το οποίο οφείλεται κυρίως στα μέτρα της κρίσης» σημείωσε ενώ επεσήμανε την ανάγκη εξίσωσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απέναντι στις ελεγκτικές διαδικασίες. «Το δημόσιο δεν υπόκειται σε αντίστοιχες διαδικασίες» προσέθεσε ενώ έθεσε και ως θετικό παράδειγμα την συνεργασία κράτους και ιδιωτικών κλινικών στην περίοδο της πανδημίας. Τέλος κάλεσε για επιτακτική ανάγκη στην αύξηση του προϋπολογισμού αντίστοιχη με την περίοδο της πανδημίας.

Το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος, Κάτια Μακρή.

Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022- Γκάγκα: «Στόχος να επανασχεδιαστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας»

Το νέο ΕΣΥ συζητήθηκε κατά την τρίτη ενότητα του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022» που συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά την εισήγηση της η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα προέταξε την ανάγκη επανασχεδιασμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Πρέπει να ξανασκεφτούμε το ΕΣΥ γιατί αυτό σχεδιάστηκε πριν από 45 χρόνια. Τότε ήταν άλλες οι ανάγκες και άλλη η τεχνολογία. Πρέπει να δούμε που είμαστε σήμερα και που θέλουμε να πάμε» τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι κατά την περίοδο της πανδημίας αναδείχθηκαν οι ανάγκες εξέλιξης και αλλαγής στα συστήματα υγείας.

Παράλληλα ανέφερε ότι στόχος του υπουργείου είναι οι περισσότερες ώρες λειτουργίας στα νοσοκομεία κάτι που όπως είπε θα λειτουργήσει προς όφελος όλων των ελλήνων πολιτών. Η ίδια αναφέρθηκε και στην ιατρική εκπαίδευση τονίζοντας ότι: «πλέον έχουμε ένα σχέδιο για το πόσους ειδικούς θέλουμε σε κάθε ειδικότητα». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους νοσηλευτές.

Σχετικά με τις αμοιβές του κλάδου η ίδια είπε: «Τα δημοσιονομικά της χώρας είναι πολύ δύσκολα. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε έστω και αυτή τη μικρή αύξηση. Οι αυξήσεις θα έρθουν με το που θα υπάρξει η δημοσιονομική δυνατότητα .Αυτή την στιγμή ως κυβέρνηση θέλουμε πολύ να στηρίξουμε όσους νέους ανθρώπους σπουδάζουν. Κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε την κοινωνική συναίσθηση να προσφέρουμε κάτι πίσω. Όλοι μαζί όπου και να είμαστε» κατέληξε η Μ. Γκάγκα.

Στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος αναφέρθηκε στη βιωσιμότητα του συστήματος αλλά και στις ολοένα αυξανόμενες νοσοκομειακές δαπάνες. «Το θέμα της οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων θέλει πολλή δουλειά. Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να ξεκινήσει να βλέπει τον υγειονομικό χάρτη και να αποζημιώνει τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα» σημείωσε.

Για την αγαστή συνεργασία πανεπιστημίου και ΕΣΥ έκανε λόγο η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου τονίζοντας την σημασία ύπαρξης γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και χρηματοδότησης –μεταξύ άλλων. Τόνισε το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των ελλήνων φοιτητών ιατρικών σχολών όμως επεσήμανε την ανάγκη εξορθολογισμού στον τομέα των ειδικοτήτων. «Πρέπει να αναλογιστούμε για ποιο λόγο δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι κλπ. Δεν έχουν καμία αναμονή αντιθέτως παρακαλούμε για να μπουν σε αυτές τις ειδικότητες. Πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός» σημείωσε.

Την εκτίμηση του πως το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας πορεύεται προς την λάθος κατεύθυνση εξέφρασε ο ιατρός-μικροβιολόγος, πρώην υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξάνθος. «Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα πίσω» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ τόνισε πως η ενδυνάμωση και η ενίσχυση επιπλέον πόρων στο ΕΣΥ -ειδικά των ανθρώπινων πόρων που στήριξαν τόσο πολύ την πανδημία- είναι πιο σημαντική. Έκανε λόγο για κυβερνητικό αφήγημα που αποδομεί την ύπαρξη του ΕΣΥ με την σημερινή του μορφή. «Νομίζω ότι οδηγούμαστε σε πλήρη αποδόμηση του ΕΣΥ που ξέραμε. Μαζί με όλα του τα προβλήματα αλλά και τις αρετές που είχε στη ζωή μας. Οδηγούμαστε πίσω στο παρελθόν όπου πριν 45 χρόνια είχαν πρόσβαση μόνο όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα αλλά και πολιτικές γνωριμίες» σημείωσε. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην τεράστια κόπωση που βιώνει το ιατρικό προσωπικό.

Ο καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης στην τοποθέτηση του επεσήμανε πως το ΕΣΥ δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία αλλά και η δημόσια υγεία. «Θεωρούμε πως πρέπει να κτίσουμε πάνω στα εργαλεία και τα μαθήματα που αποκτήσαμε στην πανδημία και να παμε στην επόμενη μέρα, μέσω και του ταμείου ανάκαμψης» τονίζοντας την ανάγκη για ψηφιοποίησης και αναβάθμισης της επιτήρησης των δεδομένων. «Να ενισχυθεί η ετοιμότητα και απόκριση για επόμενες κρίσεις» σημείωσε.

Για τις παθογένειες του εθνικού συστήματος υγειας τοποθετήθηκε και ο MBA PhD, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος αναφερόμενος στα ζητήματα χρηματοδότησης και λιστών αναμονής τα οποία εντοπίζονται. «Πριν αρχίσουμε να συζητάμε για το καινούργιο ΕΣΥ καλό θα είναι να εντοπίσουμε τα στοιχεία παθογένειας τα οποία υπάρχουν σήμερα. Είναι γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας όσον αφορά τη διαχείριση έχει μια τεχνογνωσία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιοι όμιλοι αποτελουν και το σύνολο της αγοράς. Η ιδιωτική υγεία έχει και αυτή πολλά προβλήματα» τόνισε. Για την συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ανέφερε ότι: «κοιτώντας κανείς μπροστά, ειδικά με την εμπειρία της πανδημίας μπορούν δημόσιο και ιδιωτικός τομέας να συνεργαστούν και να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στο τέλος της ημέρας τίποτα δεν είναι δωρεάν».

Ο διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνικός Χαλκός, Γιώργος Σουλιώτης επεσήμανε την αποτελεσματικότητα της πρόληψης και των μέσων απολύμανσης με τα σωστά μέσα αντιμετώπισης. «Όπως έχει αποδειχθεί από κλινικές με τέλεια αποτελεσματικότητας οι μύκητες τα βακτήρια και ιοί όπως ο Covid καταστρέφονται σε ελάχιστο χρόνο με τα προϊόντα απολύμανσης της εταιρείας μας» σημείωσε.

Το πάνελ συντόνισε η Co-Founder της Dome Consulting Firm and Communication Expert, Μαριάνα Πυργιώτη.