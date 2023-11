Συνέδριο: Υγεία πάνω απ’ όλα - Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή και εθνική φαρμακευτική πολιτική

Ελλείψεις φαρμάκων, φαρμακευτική δαπάνη και ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου με θέμα «Υγεία πάνω απ’ όλα», που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΠΑ, της ΠΕΦ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.