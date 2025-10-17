Τα 3 συμπτώματα στο στόμα που δείχνουν έλλειψη σημαντικών βιταμινών –Τι πρέπει να προσέχεις πριν είναι αργά - Real.gr

Μάθε ποια σημάδια στο στόμα δείχνουν ανεπάρκεια βιταμινών και πώς να προλάβεις προβλήματα με απλές καθημερινές κινήσεις.

Το στόμα σου μπορεί να σου «μιλήσει» πριν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μικρές αλλαγές, όπως ξηρότητα, πληγές ή αλλοιώσεις στη γεύση, συχνά σχετίζονται με έλλειψη σημαντικών βιταμινών όπως η Β12, η C ή το φυλλικό οξύ.

Παρατηρώντας το προσεκτικά και φροντίζοντας τη διατροφή σου με τροφές πλούσιες σε αυτές τις βιταμίνες, μπορείς να προλάβεις δυσάρεστες καταστάσεις πριν γίνουν σοβαρές. Επιπλέον, η καλή ενυδάτωση, η τακτική στοματική υγιεινή και οι προληπτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο βοηθούν στην προστασία του στόματος και γενικά της υγείας σου. Με απλές καθημερινές συνήθειες, το σώμα σου λαμβάνει όλα όσα χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά.

Τρία ενοχλητικά συμπτώματα στο στόμα μπορεί να υποδηλώνουν ότι έχετε ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12, μιας ζωτικής βιταμίνης για τον οργανισμό. Είναι γνωστό ότι η ανεπάρκεια ή η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να προκαλέσει έναν τύπο αναιμίας, αλλά και πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως καρδιακά προβλήματα, προσωρινή υπογονιμότητα και διαταραχές του νευρικού συστήματος.

Σύμφωνα με το WebMD, όσοι έχουν έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να εμφανίσουν άφθες.

Όπως αναφέρεται: «Οι πληγές μπορεί να εμφανιστούν στα ούλα ή στη γλώσσα. Συνήθως υποχωρούν από μόνες τους, αλλά βοηθά να αποφεύγετε ερεθιστικά τρόφιμα, όπως το ξίδι, τα εσπεριδοειδή και τα καυτερά μπαχαρικά. Ορισμένα φάρμακα χωρίς συνταγή μπορούν επίσης να ανακουφίσουν τον πόνο».

Η συγκεκριμένη σελίδα επισημαίνει επίσης ότι μια λεία ή επώδυνη γλώσσα μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ανεπάρκειας Β12:

«Ο γιατρός σας μπορεί να το χαρακτηρίσει ατροφική γλωσσίτιδα. Οι μικρές προεξοχές της γλώσσας, που ονομάζονται θηλές, αρχίζουν να εκφυλίζονται, κάνοντάς τη να φαίνεται λεία και γυαλιστερή. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οφείλεται και σε λοιμώξεις ή φάρμακα, αλλά αν ευθύνεται η έλλειψη βιταμίνης Β12 ή άλλων θρεπτικών συστατικών, η γλώσσα συνήθως είναι και επώδυνη».

Παράλληλα, η σελίδα του Harvard αναφέρει ότι μια «πρησμένη και φλεγμονώδης» γλώσσα αποτελεί συχνά παραγνωρισμένο σύμπτωμα. Όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα του: «Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 μπορεί να εξελιχθεί αργά, με τα συμπτώματα να εμφανίζονται σταδιακά και να επιδεινώνονται με τον καιρό, αλλά μπορεί και να εκδηλωθεί ξαφνικά. Επειδή προκαλεί ποικιλία συμπτωμάτων, συχνά περνά απαρατήρητη ή συγχέεται με άλλες παθήσεις».

Ανεπάρκεια βιταμίνης D: Τα συμπτώματα

Συνήθως, τα πρώτα συμπτώματα της έλλειψης περιλαμβάνουν κόπωση και μυϊκή αδυναμία, ωστόσο οι επιπτώσεις μπορεί να φανούν και στη γλώσσα.

Άλλα πιθανά σημάδια ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 είναι:

Έλλειψη ενέργειας

Μουδιάσματα ή «βελονιές» στα άκρα (παραισθησία)

Μυϊκή αδυναμία

Θολή ή μειωμένη όραση

Ψυχολογικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη ή σύγχυση

Προβλήματα μνήμης, κατανόησης και κρίσης

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS) συστήνει οι ενήλικες ηλικίας 19 έως 64 ετών να λαμβάνουν περίπου 1,5 μικρογραμμάριο βιταμίνης Β12 την ημέρα. Καλές πηγές Β12 είναι:

Το κρέας

Το ψάρι

Το γάλα

Το τυρί

Τα αυγά

Ορισμένα εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού

Η βιταμίνη Β12 διατίθεται επίσης σε μορφή συμπληρωμάτων στα φαρμακεία, ενώ σε περιπτώσεις όπου ο οργανισμός δεν την απορροφά σωστά, ο γιατρός μπορεί να συστήσει θεραπεία με ενέσεις. Σε κάθε περίπτωση, εάν υποπτεύεστε ότι έχετε ανεπάρκεια ή έλλειψη σε βιταμίνη B12 θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Συμβουλές

Πρόσθεσε αυγά, όσπρια και δημητριακά ολικής στη διατροφή σου για βιταμίνες Β.

Κατανάλωνε φρούτα και λαχανικά για βιταμίνη C και αντιοξειδωτική προστασία.

Απόφυγε υπερβολική ζάχαρη και αλκοόλ που επιβαρύνουν τα ούλα.

Κράτα το στόμα ενυδατωμένο πίνοντας αρκετό νερό.

Επισκέψου τον οδοντίατρο προληπτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Μην αγνοείς τα μικρά μηνύματα που σου στέλνει το στόμα σου. Παρατήρησε τυχόν αλλαγές και φρόντισε να ενισχύσεις τη διατροφή σου με τις σωστές βιταμίνες. Η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσεις τον οργανισμό σου και να κρατήσεις το στόμα, τα δόντια και τα ούλα σου υγιή. Μικρές καθημερινές συνήθειες, όπως καλή ενυδάτωση, ισορροπημένη διατροφή και τακτικός έλεγχος στον οδοντίατρο, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Δώσε σημασία στο σώμα σου, φρόντισε τη διατροφή σου και μείνε ενημερωμένος για την υγεία σου — είναι η πιο απλή επένδυση για το μέλλον σου.

Το άρθρο έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή ιατρού ή οδοντιάτρου. Για οποιαδήποτε επίμονη αλλαγή ή ενόχληση, συμβουλέψου ειδικό.

